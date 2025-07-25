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Экс-советник Трампа назвал Украину ненадежным партнером для США

Экс-советник Трампа назвал Украину ненадежным партнером для США - 25.07.2025, ПРАЙМ

Экс-советник Трампа назвал Украину ненадежным партнером для США

Действия Владимира Зеленского демонстрируют, что Украина - ненадежный партнер для США, американцы все больше осознают неразумность предоставления помощи... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T15:54+0300

2025-07-25T15:54+0300

2025-07-25T15:54+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Действия Владимира Зеленского демонстрируют, что Украина - ненадежный партнер для США, американцы все больше осознают неразумность предоставления помощи коррумпированным украинским чиновникам, считает бывший советник американского президента Дональда Трампа Стив Кортес. "Коррупция все еще глубоко внедрена в украинские политику и управление, начиная с самых высоких эшелонов киевской администрации... Американцы всё больше осознают, что отправка 175 миллиардов долларов заемных средств коррумпированным лидерам Украины - это просто неразумная политика", - пишет Кортес в статье для газеты Newsweek. По его мнению, кредитование "клептократов" в Киеве фактически подрывает национальную безопасность США, одновременно делая американцев беднее. Как считает экс-советник Трампа, Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак, которого Кортес называет "фактическим соправителем" Украины, действуют авторитарно и тем самым показывают себя ненадежными партнерами для США. Кортес резко негативно отзывается об облаве на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), заявляя, что подобные действия "скорее похожи на бандитизм, чем на демократию". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский в частности предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.

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мировая экономика, россия, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, newsweek, конституционный суд