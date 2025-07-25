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СМИ: Стармер намерен добиться снижения пошлин на шотландский виски
СМИ: Стармер намерен добиться снижения пошлин на шотландский виски - 25.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Стармер намерен добиться снижения пошлин на шотландский виски
Британский премьер-министр Кир Стармер воспользуется визитом президента США Дональда Трампа, чтобы добиться снижения пошлин на шотландский виски, сообщает... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T09:42+0300
2025-07-25T09:42+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Британский премьер-министр Кир Стармер воспользуется визитом президента США Дональда Трампа, чтобы добиться снижения пошлин на шотландский виски, сообщает газета Financial Times со ссылкой на правительственные источники. Трамп посетит Шотландию 25-29 июля. По информации издания, ожидается, что Стармер встретится с Трампом в понедельник и воспользуется этой встречей, чтобы продвинуть идею о налаживании более тесных отношений, включая снижение пошлин на шотландский виски и британскую сталь. Великобритания экспортирует сталь в США с 25-процентной пошлиной - ниже глобальной ставки Трампа в 50%. Президент США ранее предоставил Британии частичное освобождение, чтобы выиграть время для реализации торгового соглашения между странами. Британские чиновники совместно с американскими коллегами решают "технические и юридические" вопросы, из-за которых задерживается утверждение квоты, которая позволит британским экспортерам избежать даже льготной пошлины, пишет издание.
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сша, шотландия, великобритания, дональд трамп, кир стармер, financial times
Экономика, США, ШОТЛАНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, Кир Стармер, Financial Times
СМИ: Стармер намерен добиться снижения пошлин на шотландский виски
FT: премьер Британии намерен добиться снижения пошлин на шотландский виски
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Британский премьер-министр Кир Стармер воспользуется визитом президента США Дональда Трампа, чтобы добиться снижения пошлин на шотландский виски, сообщает газета Financial Times со ссылкой на правительственные источники.
Трамп посетит Шотландию 25-29 июля.
По информации издания, ожидается, что Стармер встретится с Трампом в понедельник и воспользуется этой встречей, чтобы продвинуть идею о налаживании более тесных отношений, включая снижение пошлин на шотландский виски и британскую сталь.
Великобритания экспортирует сталь в США с 25-процентной пошлиной - ниже глобальной ставки Трампа в 50%. Президент США ранее предоставил Британии частичное освобождение, чтобы выиграть время для реализации торгового соглашения между странами.
Британские чиновники совместно с американскими коллегами решают "технические и юридические" вопросы, из-за которых задерживается утверждение квоты, которая позволит британским экспортерам избежать даже льготной пошлины, пишет издание.
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