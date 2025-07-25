https://1prime.ru/20250725/stavka-859930552.html

Банк России принял решение снизить ключевую ставку

Банк России принял решение снизить ключевую ставку - 25.07.2025, ПРАЙМ

Банк России принял решение снизить ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18%... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T13:31+0300

2025-07-25T13:31+0300

2025-07-25T13:31+0300

банк россии

ставка

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых, следует из заявления регулятора.ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года."Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых", - сказано в сегодняшнем заявлении.

https://1prime.ru/20250725/tsb--859927335.html

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ставка