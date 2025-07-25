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ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке, но поменял формулировку - 25.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке, но поменял формулировку
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке, но поменял формулировку - 25.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке, но поменял формулировку
Банк России в заявлении по ключевой ставке уточнил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T13:47+0300
2025-07-25T13:47+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке уточнил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов, но усомнился в том, что инфляционные ожидания будут именно снижаться. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. В предыдущем заявлении, в июне, ЦБ давал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается в новом заявлении. Таким образом, сигнал остался нейтральным, но был уточнен в части инфляционных ожиданий - если регулятор раньше прогнозировал их снижение, то теперь не указывает направленность их изменения.
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финансы
Банк России, Финансы
13:47 25.07.2025
 
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке, но поменял формулировку

ЦБ уточнил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам по ключевой ставке

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке уточнил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов, но усомнился в том, что инфляционные ожидания будут именно снижаться.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
В предыдущем заявлении, в июне, ЦБ давал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается в новом заявлении.
Таким образом, сигнал остался нейтральным, но был уточнен в части инфляционных ожиданий - если регулятор раньше прогнозировал их снижение, то теперь не указывает направленность их изменения.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Банк России дал прогноз по средней ключевой ставке на 2028 год
13:37
 
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