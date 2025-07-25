https://1prime.ru/20250725/stavka-859932401.html

ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке, но поменял формулировку

ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке, но поменял формулировку - 25.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке, но поменял формулировку

Банк России в заявлении по ключевой ставке уточнил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T13:47+0300

2025-07-25T13:47+0300

2025-07-25T13:47+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке уточнил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов, но усомнился в том, что инфляционные ожидания будут именно снижаться. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. В предыдущем заявлении, в июне, ЦБ давал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается в новом заявлении. Таким образом, сигнал остался нейтральным, но был уточнен в части инфляционных ожиданий - если регулятор раньше прогнозировал их снижение, то теперь не указывает направленность их изменения.

https://1prime.ru/20250725/stavka-859930907.html

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финансы