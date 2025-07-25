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Эксперт СберСтрахования жизни назвал причины снижения ставки ЦБ - 25.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250725/stavka-859935172.html
Эксперт СберСтрахования жизни назвал причины снижения ставки ЦБ
Эксперт СберСтрахования жизни назвал причины снижения ставки ЦБ - 25.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт СберСтрахования жизни назвал причины снижения ставки ЦБ
Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п. до 18% годовых. При этом регулятор сохранил нейтральную риторику. Это уже второе... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T14:10+0300
2025-07-25T14:10+0300
экономика
ставка
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п. до 18% годовых. При этом регулятор сохранил нейтральную риторику. Это уже второе снижение с начала года, что подтверждает начало цикла снижения ставок в экономике, считает руководитель направления управления инвестиций СберСтрахования жизни" Илья Гаркуша."Причинами снижения ставки можно назвать позитивные макроданные, которые были опубликованы с момента последнего заседания. По информации Росстата в июне 2025 года годовая инфляция в России составила 9,4%, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,2%. По данным Банка России в июне 2025 сезонно сглаженная инфляция (SAAR) составила 4%, что близко к целевым показателям ЦБ. В июле данная тенденция продолжилась, несмотря на ожидаемый скачок цен в первую неделю июля из-за индексации тарифов ЖКХ", - говорит он.Позитивная динамика наблюдается и в инфляционных ожиданиях. По результатам опроса ЦБ РФ, который проходил 11–15 июля 2025 года, ожидания по инфляции к концу декабря 2025 года прогнозируются на уровне 6,8% (месяцем ранее — 7,1%), говорит Гаркуша.Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий, считает эксперт."На наш взгляд, учитывая потенциальное снижение ставки к концу 2025 года до 16-17%, остается актуальной возможность для набора позиций в длинных ОФЗ, а также корпоративных выпусках высокой степени надежности с дюрацией около 2-х лет. Постепенное снижение доходностей на долговом рынке будет способствовать повышению интереса к российским акциям, особенно компаниям роста", - резюмирует он.
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ставка
Экономика, ставка
14:10 25.07.2025
 
Эксперт СберСтрахования жизни назвал причины снижения ставки ЦБ

Эксперт Гаркуша: ЦБ учел позитивные данные по инфляции при снижении ставки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п. до 18% годовых. При этом регулятор сохранил нейтральную риторику. Это уже второе снижение с начала года, что подтверждает начало цикла снижения ставок в экономике, считает руководитель направления управления инвестиций СберСтрахования жизни" Илья Гаркуша.
"Причинами снижения ставки можно назвать позитивные макроданные, которые были опубликованы с момента последнего заседания. По информации Росстата в июне 2025 года годовая инфляция в России составила 9,4%, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,2%. По данным Банка России в июне 2025 сезонно сглаженная инфляция (SAAR) составила 4%, что близко к целевым показателям ЦБ. В июле данная тенденция продолжилась, несмотря на ожидаемый скачок цен в первую неделю июля из-за индексации тарифов ЖКХ", - говорит он.
Позитивная динамика наблюдается и в инфляционных ожиданиях. По результатам опроса ЦБ РФ, который проходил 11–15 июля 2025 года, ожидания по инфляции к концу декабря 2025 года прогнозируются на уровне 6,8% (месяцем ранее — 7,1%), говорит Гаркуша.
Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий, считает эксперт.
"На наш взгляд, учитывая потенциальное снижение ставки к концу 2025 года до 16-17%, остается актуальной возможность для набора позиций в длинных ОФЗ, а также корпоративных выпусках высокой степени надежности с дюрацией около 2-х лет. Постепенное снижение доходностей на долговом рынке будет способствовать повышению интереса к российским акциям, особенно компаниям роста", - резюмирует он.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Банк России принял решение снизить ключевую ставку
13:31
 
Экономикаставка
 
 
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