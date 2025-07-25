https://1prime.ru/20250725/tailand--859914779.html

Таиланд отверг участие третьей стороны в решении конфликта с Камбоджей

Таиланд отверг участие третьей стороны в решении конфликта с Камбоджей - 25.07.2025, ПРАЙМ

Таиланд отверг участие третьей стороны в решении конфликта с Камбоджей

Таиланд отвергает участие третьей стороны в урегулировании конфликта с Камбоджей и стремится к двустороннему решению пограничного спора, заявил в интервью... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T10:13+0300

2025-07-25T10:13+0300

2025-07-25T10:13+0300

политика

таиланд

камбоджа

бангкок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914502_0:164:3715:2254_1920x0_80_0_0_67e5a027765d792496ae8b42a04c5fec.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Таиланд отвергает участие третьей стороны в урегулировании конфликта с Камбоджей и стремится к двустороннему решению пограничного спора, заявил в интервью агентству Reuters официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун. "Я не думаю, что пока нам необходимо посредничество третьей стороны", - сказал он. По его словам, Бангкок стремится к двустороннему решению пограничного конфликта с Пномпенем. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.

https://1prime.ru/20250725/vechaychay-859906377.html

таиланд

камбоджа

бангкок

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

таиланд, камбоджа, бангкок