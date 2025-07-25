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Таиланд согласился на посредничество Малайзии в урегулировании конфликта

Таиланд согласился на посредничество Малайзии в урегулировании конфликта - 25.07.2025, ПРАЙМ

Таиланд согласился на посредничество Малайзии в урегулировании конфликта

Таиланд согласен на посредничество Малайзии в урегулировании пограничного конфликта с Камбоджей, об этом в интервью агентству AFP заявил официальный... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T11:55+0300

2025-07-25T11:55+0300

2025-07-25T11:55+0300

политика

таиланд

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Таиланд согласен на посредничество Малайзии в урегулировании пограничного конфликта с Камбоджей, об этом в интервью агентству AFP заявил официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун. "Если Камбоджа захочет решить проблему дипломатическим путем в рамках двусторонних переговоров или при посредничестве Малайзии, мы готовы пойти на это. Но пока мы не получали такого запроса", - сказал он. Ранее дипломат в интервью агентству Рейтер заявлял, что Таиланд выступает против участия третьей стороны в урегулировании конфликта с Камбоджей и стремится к двустороннему решению пограничного спора. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

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таиланд

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таиланд, камбоджа, малайзия, мид, оон