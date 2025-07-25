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Трамп не исключил введения вторичных санкций против России

Трамп не исключил введения вторичных санкций против России - 25.07.2025, ПРАЙМ

Трамп не исключил введения вторичных санкций против России

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность введения вторичных санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, об этом он заявил в пятницу в... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T17:11+0300

2025-07-25T17:11+0300

2025-07-25T17:11+0300

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ВАШИНГТОН, 25 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность введения вторичных санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, об этом он заявил в пятницу в преддверии своего вылета в Великобританию. "Мы рассматриваем всю эту ситуацию. Возможно, нам придется ввести вторичные санкции против России", - сказал хозяин Белого дома. Также Трамп оценил шансы на заключение торговой сделки с Евросоюзом как "50 на 50". "У нас есть 50-процентный шанс, может, и меньше, но 50 на 50 - что мы сможем договориться с Евросоюзом", - добавил он.

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мировая экономика, россия, сша, украина, великобритания, дональд трамп, ес