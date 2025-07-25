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На Западе обозначили ошибку Трампа в отношениях с Россией - 25.07.2025, ПРАЙМ
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На Западе обозначили ошибку Трампа в отношениях с Россией
На Западе обозначили ошибку Трампа в отношениях с Россией - 25.07.2025, ПРАЙМ
На Западе обозначили ошибку Трампа в отношениях с Россией
Глава Белого дома Дональд Трамп ошибается, рассматривая конфликт между Россией и Украиной как спор о территориях. Об этом говорится в материале издания... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T11:41+0300
2025-07-25T11:41+0300
политика
россия
украина
сша
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп ошибается, рассматривая конфликт между Россией и Украиной как спор о территориях. Об этом говорится в материале издания Responsible Statecraft."Команда Трамп рассматривает конфликт скорее как спор о том, где должна проходить граница Украины, нежели чем как более широкое геополитическое противостояние между Россией и Западом", — сказано в тексте публикации.В издании также заметили, что российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность на фоне вероятного расширения альянса и вступления Украины. Тем не менее, в Вашингтоне до сих пор ищут возможность решить территориальный спор, а не предоставить гарантии об отказе НАТО от расширения.
https://1prime.ru/20250725/nato-859910247.html
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россия, украина, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
11:41 25.07.2025
 
На Западе обозначили ошибку Трампа в отношениях с Россией

RS: Трамп ошибается, рассматривая конфликт РФ и Украины как спор о территориях

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп ошибается, рассматривая конфликт между Россией и Украиной как спор о территориях. Об этом говорится в материале издания Responsible Statecraft.
"Команда Трамп рассматривает конфликт скорее как спор о том, где должна проходить граница Украины, нежели чем как более широкое геополитическое противостояние между Россией и Западом", — сказано в тексте публикации.
В издании также заметили, что российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность на фоне вероятного расширения альянса и вступления Украины. Тем не менее, в Вашингтоне до сих пор ищут возможность решить территориальный спор, а не предоставить гарантии об отказе НАТО от расширения.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСШАДональд Трамп
 
 
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