https://1prime.ru/20250725/tramp-859922546.html

На Западе обозначили ошибку Трампа в отношениях с Россией

На Западе обозначили ошибку Трампа в отношениях с Россией - 25.07.2025, ПРАЙМ

На Западе обозначили ошибку Трампа в отношениях с Россией

Глава Белого дома Дональд Трамп ошибается, рассматривая конфликт между Россией и Украиной как спор о территориях. Об этом говорится в материале издания... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T11:41+0300

2025-07-25T11:41+0300

2025-07-25T11:41+0300

политика

россия

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сша

дональд трамп

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп ошибается, рассматривая конфликт между Россией и Украиной как спор о территориях. Об этом говорится в материале издания Responsible Statecraft."Команда Трамп рассматривает конфликт скорее как спор о том, где должна проходить граница Украины, нежели чем как более широкое геополитическое противостояние между Россией и Западом", — сказано в тексте публикации.В издании также заметили, что российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность на фоне вероятного расширения альянса и вступления Украины. Тем не менее, в Вашингтоне до сих пор ищут возможность решить территориальный спор, а не предоставить гарантии об отказе НАТО от расширения.

https://1prime.ru/20250725/nato-859910247.html

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россия, украина, сша, дональд трамп