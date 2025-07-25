Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп назвал окончание ДСНВ угрозой для глобальной безопасности - 25.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250725/tramp-859947210.html
Трамп назвал окончание ДСНВ угрозой для глобальной безопасности
Трамп назвал окончание ДСНВ угрозой для глобальной безопасности - 25.07.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал окончание ДСНВ угрозой для глобальной безопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что окончание срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) представляет угрозу для глобальной... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T17:13+0300
2025-07-25T17:13+0300
политика
мировая экономика
рф
сша
франция
дональд трамп
владимир путин
федеральное собрание
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/83184/45/831844521_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56208338f7d8dafc086fe845f912e848.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что окончание срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) представляет угрозу для глобальной безопасности и не должно допускаться. "Это большая проблема для мира. Когда снимаются ядерные ограничения - это большая проблема... Это не то соглашение, срок действия которого вы хотите допустить к истечению", - сказал Трамп журналистам. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
https://1prime.ru/20250702/zakharova-859108046.html
рф
сша
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83184/45/831844521_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2539382bf42a633ff78c6127931568f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, рф, сша, франция, дональд трамп, владимир путин, федеральное собрание, нато
Политика, Мировая экономика, РФ, США, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Федеральное собрание, НАТО
17:13 25.07.2025
 
Трамп назвал окончание ДСНВ угрозой для глобальной безопасности

Трамп: окончание срока действия ДСНВ представляет угрозу для глобальной безопасности

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк!Президент США Дональд Трамп
!Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 25 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что окончание срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) представляет угрозу для глобальной безопасности и не должно допускаться.
"Это большая проблема для мира. Когда снимаются ядерные ограничения - это большая проблема... Это не то соглашение, срок действия которого вы хотите допустить к истечению", - сказал Трамп журналистам.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Министерство иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
МИД не видит оснований для возобновления действия ДСНВ
2 июля, 15:40
 
ПолитикаМировая экономикаРФСШАФРАНЦИЯДональд ТрампВладимир ПутинФедеральное собраниеНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала