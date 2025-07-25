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Трамп допустил возможность встречи Путина и Зеленского через три месяца

Трамп допустил возможность встречи Путина и Зеленского через три месяца - 25.07.2025, ПРАЙМ

Трамп допустил возможность встречи Путина и Зеленского через три месяца

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной встречу российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским при своем участии, допустив, что... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T19:52+0300

2025-07-25T19:52+0300

2025-07-25T19:52+0300

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ВАШИНГТОН, 25 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной встречу российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским при своем участии, допустив, что она может состояться "через два или три месяца". "Это произойдет, но через два или три месяца", — сказал Трамп в преддверии вылета в Великобританию, отвечая на вопрос о возможности проведения такой встречи в трехстороннем формате. Его слова приводят репортеры пула Белого дома. При этом в социальных сетях распространилось видео, на котором Трамп, по всей видимости, утверждает, что такая встреча с участием Путина и Зеленского должна была состояться два-три месяца назад, а не планируется в будущем, как утверждают близкие к Белому дому журналисты. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи Путина и Зеленского до конца августа, заявил, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу.

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сша, рф, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский