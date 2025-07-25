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В Саратовской области 26 июля объявили днем траура

В Саратовской области 26 июля объявили днем траура - 25.07.2025, ПРАЙМ

В Саратовской области 26 июля объявили днем траура

День траура объявили 26 июля в Саратовской области после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, где погибли шесть человек, сообщил губернатор Роман... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T21:40+0300

2025-07-25T21:40+0300

2025-07-25T21:40+0300

происшествия

газ

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САРАТОВ, 25 июл - ПРАЙМ. День траура объявили 26 июля в Саратовской области после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, где погибли шесть человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. По словам губернатора, за помощью к медикам обратились 15 человек. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "В связи с трагическими событиями в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля. В этот день на всей территории региона будут приспущены флаги Саратовской области и муниципальных образований. Всем организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся область скорбит вместе с вами", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

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