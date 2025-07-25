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Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка повышается перед решением ЦБ по ставке - 25.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250725/tsb--859927335.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка повышается перед решением ЦБ по ставке
Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка повышается перед решением ЦБ по ставке - 25.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка повышается перед решением ЦБ по ставке
Курс китайской валюты к рублю в пятницу слегка прибавляет перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке, оставаясь выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T12:46+0300
2025-07-25T12:46+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу слегка прибавляет перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке, оставаясь выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.33 мск повышался на 1 копейку, до 11,06 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,05-11,11 рубля. Участники торгов ожидают решения ЦБ РФ по ключевой ставке, говорит Богдан Зварич из ПСБ. "На наш взгляд, ее снижение на 2 процентных пункта будет способствовать сохранению курсом юаня позиций в нашем целевом диапазоне 10,8-11,3 рубля, который в краткосрочной перспективе обоснован балансом спроса и предложения. При этом на горизонте до конца года мы ожидаем ослабления национальной валюты с подъемом юаня в район 12 рублей, чему будут способствовать дальнейшее снижение ключевой ставки и активизация импорта, что повысит спрос на иностранные валюты", - добавляет он. Курсы валют к рублю будет поддерживать завершение сезона дивидендов, в который многие экспортеры увеличивают продажу валютной выручки для расчетов с акционерами, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако в любом случае рублевые вложения продолжат оставаться кратно доходнее валютных, поэтому сильного падения рубля не ждем. Возможно, сегодня во второй половине дня стоит искать момент для спекулятивной продажи подорожавшего юаня. Ближайшая техническая цель его роста - отметка 11,2 рубля, к которой вчера котировки подходили довольно близко. Не исключаем, что сегодня она будет как минимум "проколота", - добавляет он.
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рынок, торги, финансы, рф, богдан зварич, алексей антонов, псб
Экономика, Рынок, Торги, Финансы, РФ, Богдан Зварич, Алексей Антонов, ПСБ
12:46 25.07.2025
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка повышается перед решением ЦБ по ставке

Курс юаня к рублю слегка прибавляет перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк" Рубль
 Рубль - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу слегка прибавляет перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке, оставаясь выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.33 мск повышался на 1 копейку, до 11,06 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,05-11,11 рубля.
Участники торгов ожидают решения ЦБ РФ по ключевой ставке, говорит Богдан Зварич из ПСБ.
"На наш взгляд, ее снижение на 2 процентных пункта будет способствовать сохранению курсом юаня позиций в нашем целевом диапазоне 10,8-11,3 рубля, который в краткосрочной перспективе обоснован балансом спроса и предложения. При этом на горизонте до конца года мы ожидаем ослабления национальной валюты с подъемом юаня в район 12 рублей, чему будут способствовать дальнейшее снижение ключевой ставки и активизация импорта, что повысит спрос на иностранные валюты", - добавляет он.
Курсы валют к рублю будет поддерживать завершение сезона дивидендов, в который многие экспортеры увеличивают продажу валютной выручки для расчетов с акционерами, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Однако в любом случае рублевые вложения продолжат оставаться кратно доходнее валютных, поэтому сильного падения рубля не ждем. Возможно, сегодня во второй половине дня стоит искать момент для спекулятивной продажи подорожавшего юаня. Ближайшая техническая цель его роста - отметка 11,2 рубля, к которой вчера котировки подходили довольно близко. Не исключаем, что сегодня она будет как минимум "проколота", - добавляет он.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
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10:02
 
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