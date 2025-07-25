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ЦБ не видит устойчивой тенденция к снижению инфляционных ожиданий

ЦБ не видит устойчивой тенденция к снижению инфляционных ожиданий - 25.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ не видит устойчивой тенденция к снижению инфляционных ожиданий

Устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий в России пока не сформировалась, говорится в пресс-релизе Банка России. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T13:44+0300

2025-07-25T13:44+0300

2025-07-25T13:44+0300

банк россии

инфляция

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий в России пока не сформировалась, говорится в пресс-релизе Банка России. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых. "Устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий пока не сформировалась. Долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, немного снизились. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков и населения существенно не изменились", - говорится в сообщении регулятора. Отмечается, что ценовые ожидания бизнеса в июле несколько выросли впервые с начала года. "В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции", - заключили в ЦБ.

https://1prime.ru/20250725/inflyatsiya-859930720.html

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инфляция