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ЦБ не видит устойчивой тенденция к снижению инфляционных ожиданий
ЦБ не видит устойчивой тенденция к снижению инфляционных ожиданий - 25.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ не видит устойчивой тенденция к снижению инфляционных ожиданий
Устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий в России пока не сформировалась, говорится в пресс-релизе Банка России. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T13:44+0300
2025-07-25T13:44+0300
2025-07-25T13:44+0300
банк россии
инфляция
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий в России пока не сформировалась, говорится в пресс-релизе Банка России. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых. "Устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий пока не сформировалась. Долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, немного снизились. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков и населения существенно не изменились", - говорится в сообщении регулятора. Отмечается, что ценовые ожидания бизнеса в июле несколько выросли впервые с начала года. "В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции", - заключили в ЦБ.
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инфляция
ЦБ не видит устойчивой тенденция к снижению инфляционных ожиданий
ЦБ: тенденция к снижению инфляционных ожиданий в России пока не сформировалась
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий в России пока не сформировалась, говорится в пресс-релизе Банка России.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
"Устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий пока не сформировалась. Долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, немного снизились. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков и населения существенно не изменились", - говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что ценовые ожидания бизнеса в июле несколько выросли впервые с начала года. "В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции", - заключили в ЦБ.
ЦБ понизил прогноз по инфляции в России на 2025 год