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ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда - 25.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда
ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда - 25.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда
Рынок труда в России демонстрирует все больше признаков снижения напряженности, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T13:49+0300
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банк россии
рынок труда
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Рынок труда в России демонстрирует все больше признаков снижения напряженности, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ. "Появляется больше признаков снижения напряженности на рынке труда", - отметили в ЦБ. Так, доля испытывающих дефицит кадров предприятий продолжает сокращаться, по-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. В то же время зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда, отметили в регуляторе.
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рынок труда
Банк России, рынок труда
13:49 25.07.2025
 
ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда

ЦБ: рынок труда в РФ демонстрирует все больше признаков снижения напряженности

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Рынок труда в России демонстрирует все больше признаков снижения напряженности, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.
"Появляется больше признаков снижения напряженности на рынке труда", - отметили в ЦБ.
Так, доля испытывающих дефицит кадров предприятий продолжает сокращаться, по-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы.
В то же время зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда, отметили в регуляторе.
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