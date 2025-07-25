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ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда

ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда - 25.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда

Рынок труда в России демонстрирует все больше признаков снижения напряженности, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T13:49+0300

2025-07-25T13:49+0300

2025-07-25T13:49+0300

банк россии

рынок труда

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Рынок труда в России демонстрирует все больше признаков снижения напряженности, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ. "Появляется больше признаков снижения напряженности на рынке труда", - отметили в ЦБ. Так, доля испытывающих дефицит кадров предприятий продолжает сокращаться, по-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. В то же время зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда, отметили в регуляторе.

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рынок труда