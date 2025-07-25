https://1prime.ru/20250725/tsb-859940270.html

Набиуллина рассказала о будущих решениях по ключевой ставке

Набиуллина рассказала о будущих решениях по ключевой ставке - 25.07.2025, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о будущих решениях по ключевой ставке

Банк России при принятии дальнейших решений по ключевой ставке может как снизить ее на 1-2 процентных пункта, так и взять паузу, заявила глава регулятора... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T15:16+0300

2025-07-25T15:16+0300

2025-07-25T15:27+0300

банк россии

ставка

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России при принятии дальнейших решений по ключевой ставке может как снизить ее на 1-2 процентных пункта, так и взять паузу, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Что касается наших решений по денежно-кредитной политике, если вы посмотрите на наш прогноз ключевой ставки, то он предполагает, что до конца года на отдельных заседаниях возможно снижение по 100, по 150 и по 200 базисных пунктов, равно как и паузы. И здесь все будет зависеть от поступающих данных", – сказала Набиуллина.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.

https://1prime.ru/20250725/stavka-859930552.html

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ставка