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ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных банков - 25.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных банков
ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных банков - 25.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных банков
ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных российских банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T15:18+0300
2025-07-25T15:27+0300
банк россии
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных российских банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Мы не видим никакой необходимости в докапитализации крупных банков из-за некого навеса или потенциального навеса плохих долгов, банковский сектор прибыльный", - сказала она.
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Банк России
15:18 25.07.2025 (обновлено: 15:27 25.07.2025)
 
ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных банков

Набиуллина: ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных банков

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных российских банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Мы не видим никакой необходимости в докапитализации крупных банков из-за некого навеса или потенциального навеса плохих долгов, банковский сектор прибыльный", - сказала она.
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