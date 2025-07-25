https://1prime.ru/20250725/tsb-859940430.html
ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных банков
ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных банков - 25.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных банков
ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных российских банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T15:18+0300
2025-07-25T15:18+0300
2025-07-25T15:27+0300
банк россии
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных российских банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Мы не видим никакой необходимости в докапитализации крупных банков из-за некого навеса или потенциального навеса плохих долгов, банковский сектор прибыльный", - сказала она.
https://1prime.ru/20250725/kreditovanie-859934855.html
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ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных банков
Набиуллина: ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных банков
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных российских банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Мы не видим никакой необходимости в докапитализации крупных банков из-за некого навеса или потенциального навеса плохих долгов, банковский сектор прибыльный", - сказала она.
ЦБ уточнил прогноз роста кредитования населения банками