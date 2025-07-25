https://1prime.ru/20250725/tsb-859940856.html

ЦБ рассказал о механизме снижения ключевой ставки

ЦБ рассказал о механизме снижения ключевой ставки - 25.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ рассказал о механизме снижения ключевой ставки

Банк России будет снижать ключевую ставку так, чтобы инфляция не пошла на новый виток, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T15:30+0300

2025-07-25T15:30+0300

2025-07-25T15:40+0300

банк россии

ставка

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России будет снижать ключевую ставку так, чтобы инфляция не пошла на новый виток, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы будем делать все и будем снижать ставку таким образом, чтобы витка инфляции не произошло. Но, конечно, нас беспокоят повышенные инфляционные ожидания, мы об этом говорим прямо", - сообщила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.

https://1prime.ru/20250725/stavka-859930552.html

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ставка