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ЦБ рассказал о механизме снижения ключевой ставки - 25.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ рассказал о механизме снижения ключевой ставки
ЦБ рассказал о механизме снижения ключевой ставки - 25.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал о механизме снижения ключевой ставки
Банк России будет снижать ключевую ставку так, чтобы инфляция не пошла на новый виток, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T15:30+0300
2025-07-25T15:40+0300
банк россии
ставка
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России будет снижать ключевую ставку так, чтобы инфляция не пошла на новый виток, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы будем делать все и будем снижать ставку таким образом, чтобы витка инфляции не произошло. Но, конечно, нас беспокоят повышенные инфляционные ожидания, мы об этом говорим прямо", - сообщила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
https://1prime.ru/20250725/stavka-859930552.html
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ставка
Банк России, ставка
15:30 25.07.2025 (обновлено: 15:40 25.07.2025)
 
ЦБ рассказал о механизме снижения ключевой ставки

ЦБ будет снижать ключевую ставку так, чтобы избежать инфляционного витка

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России будет снижать ключевую ставку так, чтобы инфляция не пошла на новый виток, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы будем делать все и будем снижать ставку таким образом, чтобы витка инфляции не произошло. Но, конечно, нас беспокоят повышенные инфляционные ожидания, мы об этом говорим прямо", - сообщила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Банк России принял решение снизить ключевую ставку
13:31
 
Банк Россииставка
 
 
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