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ЦБ не ожидает осенью сюрпризов от Минфина по бюджету - 25.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ не ожидает осенью сюрпризов от Минфина по бюджету
ЦБ не ожидает осенью сюрпризов от Минфина по бюджету - 25.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ не ожидает осенью сюрпризов от Минфина по бюджету
Банк России не ждет осенью сюрпризов от Минфина по бюджету, а в целом для денежно-кредитной политики такие изменения, как недобор доходов по сравнению с планом, | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T16:07+0300
2025-07-25T16:35+0300
банк россии
минфин
бюджет
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России не ждет осенью сюрпризов от Минфина по бюджету, а в целом для денежно-кредитной политики такие изменения, как недобор доходов по сравнению с планом, не столь важны, как следование бюджетному правилу, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике прозвучал вопрос о том, стоит ли ждать осенью сюрпризов от Минфина по изменению цены отсечения в бюджетном правиле, поскольку из внутренних факторов для дальнейшей траектории ставки ключевым, вероятно, является бюджет РФ."Бюджетная политика действительно очень важный фактор принятия решения... Мы сюрпризов никаких осенью не ждем, во всяком случае нам это неизвестно, о каких-то сюрпризах. Я знаю, что сейчас многих беспокоит возможное снижение цен на сырье и, как следствие, недобор доходов. Но для денежно-кредитной политики важно не просто изменения в доходах и расходах, а изменения именно структурного первичного дефицита", - ответила Набиуллина.Потому что, пояснила она, просто расширение дефицита, связанное с более низкими доходами, значимо не влияет на оценку воздействия бюджетной политики на спрос и инфляцию, этот эффект сглаживается действием бюджетного правила."Поэтому для нас самое важное - это следование бюджетному правилу. Является ли бюджетное правило устойчивым в условиях изменения внешней конъюнктуры - это, конечно, требует обсуждения, в том числе по вопросам отсечки цены на нефть. Но на наш взгляд, если его и менять, то, конечно, в сторону ужесточения, учитывая долгосрочные тренды на сырьевых рынках в том числе. Более низкая цена отсечения обеспечит, конечно, большую устойчивость к возможным внешним шокам со стороны энергетических рынков, это важный показатель", - сказала глава ЦБ.Министр финансов России Антон Силуанов в текущем году на ПМЭФ сообщил, что Минфин не хочет пересматривать бюджетное правило, но при необходимости в текущем году некоторые корректировки возможны. Объем возможных дополнительных расходов сверх уровня, установленного бюджетным правилом, по словам Силуанова, будет обсуждаться в правительстве.
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минфин, бюджет
Банк России, Минфин, бюджет
16:07 25.07.2025 (обновлено: 16:35 25.07.2025)
 
ЦБ не ожидает осенью сюрпризов от Минфина по бюджету

Набиуллина: ЦБ не ждет осенью сюрпризов от Минфина по бюджету

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России не ждет осенью сюрпризов от Минфина по бюджету, а в целом для денежно-кредитной политики такие изменения, как недобор доходов по сравнению с планом, не столь важны, как следование бюджетному правилу, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике прозвучал вопрос о том, стоит ли ждать осенью сюрпризов от Минфина по изменению цены отсечения в бюджетном правиле, поскольку из внутренних факторов для дальнейшей траектории ставки ключевым, вероятно, является бюджет РФ.
"Бюджетная политика действительно очень важный фактор принятия решения... Мы сюрпризов никаких осенью не ждем, во всяком случае нам это неизвестно, о каких-то сюрпризах. Я знаю, что сейчас многих беспокоит возможное снижение цен на сырье и, как следствие, недобор доходов. Но для денежно-кредитной политики важно не просто изменения в доходах и расходах, а изменения именно структурного первичного дефицита", - ответила Набиуллина.
Потому что, пояснила она, просто расширение дефицита, связанное с более низкими доходами, значимо не влияет на оценку воздействия бюджетной политики на спрос и инфляцию, этот эффект сглаживается действием бюджетного правила.
"Поэтому для нас самое важное - это следование бюджетному правилу. Является ли бюджетное правило устойчивым в условиях изменения внешней конъюнктуры - это, конечно, требует обсуждения, в том числе по вопросам отсечки цены на нефть. Но на наш взгляд, если его и менять, то, конечно, в сторону ужесточения, учитывая долгосрочные тренды на сырьевых рынках в том числе. Более низкая цена отсечения обеспечит, конечно, большую устойчивость к возможным внешним шокам со стороны энергетических рынков, это важный показатель", - сказала глава ЦБ.
Министр финансов России Антон Силуанов в текущем году на ПМЭФ сообщил, что Минфин не хочет пересматривать бюджетное правило, но при необходимости в текущем году некоторые корректировки возможны. Объем возможных дополнительных расходов сверх уровня, установленного бюджетным правилом, по словам Силуанова, будет обсуждаться в правительстве.
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