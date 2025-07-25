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Доля ОФЗ в собственности иностранцев в июне осталась на уровне 3,9%

Доля ОФЗ в собственности иностранцев в июне осталась на уровне 3,9% - 25.07.2025, ПРАЙМ

Доля ОФЗ в собственности иностранцев в июне осталась на уровне 3,9%

Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев в июне осталась на уровне 3,9%, как и в мае, следует из материалов Банка России. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T16:16+0300

2025-07-25T16:16+0300

2025-07-25T16:16+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев в июне осталась на уровне 3,9%, как и в мае, следует из материалов Банка России. Месяцем ранее, по итогам мая, доля нерезидентов в ОФЗ также составляла 3,9%. Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует). Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом выросли за месяц до 994 миллиардов рублей с 969 миллиардов. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 июля вырос до 25,521 триллиона рублей с 24,809 триллиона на начало июня.

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россия, финансы, рф, банк россии