https://1prime.ru/20250725/tsena-859935743.html
Правительство скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу
Правительство скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу - 25.07.2025, ПРАЙМ
Правительство скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу
Правительство РФ скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу, повысив базовую цену до 17 875 рублей за тонну с 16 875 рублей, следует из... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T14:07+0300
2025-07-25T14:07+0300
2025-07-25T14:07+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859935608_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_ee7454dfe21386f99a2ecb2eda76610c.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу, повысив базовую цену до 17 875 рублей за тонну с 16 875 рублей, следует из постановления, опубликованного на сайте официальных правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет: В абзаце девятом пункта 1 Положения о расчете и применении ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе… слова "16875 рублей" заменить словами "17875 рублей", - говорится в документе. Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
https://1prime.ru/20250724/neft-859895739.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859935608_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_9289ed9b158b35496037ca5cae2cfa74.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Правительство скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу
Кабмин повысил базовую цену расчета экспортных пошлин ячменя и кукурузу
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу, повысив базовую цену до 17 875 рублей за тонну с 16 875 рублей, следует из постановления, опубликованного на сайте официальных правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет: В абзаце девятом пункта 1 Положения о расчете и применении ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе… слова "16875 рублей" заменить словами "17875 рублей", - говорится в документе.
Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
В Минэнерго объяснили, почему Россия сократила экспорт нефти