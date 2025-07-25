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Правительство скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу

Правительство скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу - 25.07.2025, ПРАЙМ

Правительство скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу

Правительство РФ скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу, повысив базовую цену до 17 875 рублей за тонну с 16 875 рублей, следует из... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T14:07+0300

2025-07-25T14:07+0300

2025-07-25T14:07+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу, повысив базовую цену до 17 875 рублей за тонну с 16 875 рублей, следует из постановления, опубликованного на сайте официальных правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет: В абзаце девятом пункта 1 Положения о расчете и применении ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе… слова "16875 рублей" заменить словами "17875 рублей", - говорится в документе. Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

https://1prime.ru/20250724/neft-859895739.html

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