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Правительство скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Правительство скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу
Правительство скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу - 25.07.2025, ПРАЙМ
Правительство скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу
Правительство РФ скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу, повысив базовую цену до 17 875 рублей за тонну с 16 875 рублей, следует из... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T14:07+0300
2025-07-25T14:07+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу, повысив базовую цену до 17 875 рублей за тонну с 16 875 рублей, следует из постановления, опубликованного на сайте официальных правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет: В абзаце девятом пункта 1 Положения о расчете и применении ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе… слова "16875 рублей" заменить словами "17875 рублей", - говорится в документе. Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
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россия
Экономика, РОССИЯ
14:07 25.07.2025
 
Правительство скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу

Кабмин повысил базовую цену расчета экспортных пошлин ячменя и кукурузу

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУборка ячменя на полях в Свердловской области
Уборка ячменя на полях в Свердловской области - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ скорректировало расчет экспортных пошлин на ячмень и кукурузу, повысив базовую цену до 17 875 рублей за тонну с 16 875 рублей, следует из постановления, опубликованного на сайте официальных правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет: В абзаце девятом пункта 1 Положения о расчете и применении ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе… слова "16875 рублей" заменить словами "17875 рублей", - говорится в документе.
Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
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