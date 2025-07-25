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Угольщики Кузбасса не предъявили к перевозке 820 тысяч тонн угля - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Угольщики Кузбасса не предъявили к перевозке 820 тысяч тонн угля
Угольщики Кузбасса не предъявили к перевозке 820 тысяч тонн угля - 25.07.2025, ПРАЙМ
Угольщики Кузбасса не предъявили к перевозке 820 тысяч тонн угля
Угольщики Кузбасса в первом полугодии 2025 года не предъявили к перевозке в восточном направлении по соглашению с РЖД 820 тысяч тонн грузов, но... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T00:16+0300
2025-07-25T00:16+0300
бизнес
энергетика
кузбасс
ржд
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Угольщики Кузбасса в первом полугодии 2025 года не предъявили к перевозке в восточном направлении по соглашению с РЖД 820 тысяч тонн грузов, но перераспределение квот среди компаний позволило войти в план по этим перевозкам, сообщил журналистам замгендиректора компании Михаил Глазков. РЖД в январе сообщали, что заключили с Кузбассом соглашение о вывозе в 2025 году 54,1 миллиона тонн угля на экспорт в восточном направлении, что позволит обеспечить стабильность работы угольных предприятий ключевого добывающего региона. Глазков отметил, что РЖД сталкиваются с непредъявлением угля к перевозке. "В июле и в июне идет массовое непредъявление угольной продукции, и самое для нас удивительное, что идет непредъявление угля даже по соглашению со стороны Кузбасса. За первое полугодие мы потеряли 820 тысяч тонн угольной продукции по ответственности грузоотправителей Кузбасса, в том числе порядка 100 тысяч тонн - по причине неиспользования инновационного подвижного состава", - сказал Глазков. Он напомнил, что перевозка угля в рамках соглашения с угольщиками с 1 апреля должна полностью идти в инновационных вагонах. По его словам, для этого в Кузбассе сконцентрирован трехкратный запас такого подвижного состава. "И второе, это непредъявление груза компаниями, которые входят в соглашение, в сторону Восточного полигона. Наиболее острой эта проблема была в июне и мае месяце. На июль, благодаря совместной работе, которую мы проводили с Минэнерго и с субъектом Федерации, были перераспределены квоты среди компаний, которые сегодня готовы грузить в восточном направлении, что позволяет идти в нормативе по соглашению", - отметил Глазков. Называть компании, среди которых были перераспределены квоты, он не стал, но сказал, что из 18 компаний, работающих по соглашению, у восьми компаний отсутствуют договоры с операторами на инновационный подвижной состав. "То есть они заключили договоры с операторами подвижного состава, у которых нет инновационного подвижного состава. Год начинали на уровне 56% использования инновационного подвижного состава, сегодня работаем на уровне 89,9-90%. Но еще раз говорю, инновационного подвижного состава достаточно", - отметил замглавы РЖД.
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бизнес, кузбасс, ржд
Бизнес, Энергетика, КУЗБАСС, РЖД
00:16 25.07.2025
 
Угольщики Кузбасса не предъявили к перевозке 820 тысяч тонн угля

Глазков: Кузбасс в первом полугодии не предъявил к перевозке 820 тысяч тонн угля

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Угольщики Кузбасса в первом полугодии 2025 года не предъявили к перевозке в восточном направлении по соглашению с РЖД 820 тысяч тонн грузов, но перераспределение квот среди компаний позволило войти в план по этим перевозкам, сообщил журналистам замгендиректора компании Михаил Глазков.
РЖД в январе сообщали, что заключили с Кузбассом соглашение о вывозе в 2025 году 54,1 миллиона тонн угля на экспорт в восточном направлении, что позволит обеспечить стабильность работы угольных предприятий ключевого добывающего региона. Глазков отметил, что РЖД сталкиваются с непредъявлением угля к перевозке.
"В июле и в июне идет массовое непредъявление угольной продукции, и самое для нас удивительное, что идет непредъявление угля даже по соглашению со стороны Кузбасса. За первое полугодие мы потеряли 820 тысяч тонн угольной продукции по ответственности грузоотправителей Кузбасса, в том числе порядка 100 тысяч тонн - по причине неиспользования инновационного подвижного состава", - сказал Глазков.
Он напомнил, что перевозка угля в рамках соглашения с угольщиками с 1 апреля должна полностью идти в инновационных вагонах. По его словам, для этого в Кузбассе сконцентрирован трехкратный запас такого подвижного состава.
"И второе, это непредъявление груза компаниями, которые входят в соглашение, в сторону Восточного полигона. Наиболее острой эта проблема была в июне и мае месяце. На июль, благодаря совместной работе, которую мы проводили с Минэнерго и с субъектом Федерации, были перераспределены квоты среди компаний, которые сегодня готовы грузить в восточном направлении, что позволяет идти в нормативе по соглашению", - отметил Глазков.
Называть компании, среди которых были перераспределены квоты, он не стал, но сказал, что из 18 компаний, работающих по соглашению, у восьми компаний отсутствуют договоры с операторами на инновационный подвижной состав.
"То есть они заключили договоры с операторами подвижного состава, у которых нет инновационного подвижного состава. Год начинали на уровне 56% использования инновационного подвижного состава, сегодня работаем на уровне 89,9-90%. Но еще раз говорю, инновационного подвижного состава достаточно", - отметил замглавы РЖД.
 
ЭнергетикаБизнесКУЗБАССРЖД
 
 
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