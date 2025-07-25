https://1prime.ru/20250725/ukraina-859938739.html
В США назвали условие для урегулирования конфликта на Украине
В США назвали условие для урегулирования конфликта на Украине - 25.07.2025, ПРАЙМ
В США назвали условие для урегулирования конфликта на Украине
Одним из элементов урегулирования украинского конфликта должны стать четкие гарантии невступления Киева в НАТО, считает бывший глава аналитического... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T14:47+0300
2025-07-25T14:47+0300
2025-07-25T14:47+0300
политика
общество
украина
сша
марк рютте
нато
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Одним из элементов урегулирования украинского конфликта должны стать четкие гарантии невступления Киева в НАТО, считает бывший глава аналитического подразделения по России в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США Джордж Биб. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине. "Одним из элементов (урегулирования украинского конфликта - ред.) должны стать конкретные гарантии того, что Украина не войдет в НАТО, а силы стран-членов НАТО не будут находиться на территории Украины", - пишет Биб в статье для издания Responsible Statecraft. Как отмечает Биб, для разрешения конфликта на Украине необходимо обратить внимание на геополитические проблемы, лежащие в его основе.
https://1prime.ru/20250723/nato-859830673.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_39:0:1476:1078_1920x0_80_0_0_f807cb35ae61340ddad8b94f19d409e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, сша, марк рютте, нато, цру
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Марк Рютте, НАТО, ЦРУ
В США назвали условие для урегулирования конфликта на Украине
Биб: невступление Киева в НАТО должно стать элементом урегулирования конфликта
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Одним из элементов урегулирования украинского конфликта должны стать четкие гарантии невступления Киева в НАТО, считает бывший глава аналитического подразделения по России в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США Джордж Биб.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
"Одним из элементов (урегулирования украинского конфликта - ред.) должны стать конкретные гарантии того, что Украина не войдет в НАТО, а силы стран-членов НАТО не будут находиться на территории Украины", - пишет Биб в статье для издания Responsible Statecraft.
Как отмечает Биб, для разрешения конфликта на Украине необходимо обратить внимание на геополитические проблемы, лежащие в его основе.
"Украина вступит в НАТО". Подтвердилось, что США не меняют планов по России