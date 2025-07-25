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В США назвали условие для урегулирования конфликта на Украине - 25.07.2025, ПРАЙМ
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В США назвали условие для урегулирования конфликта на Украине
В США назвали условие для урегулирования конфликта на Украине - 25.07.2025, ПРАЙМ
В США назвали условие для урегулирования конфликта на Украине
Одним из элементов урегулирования украинского конфликта должны стать четкие гарантии невступления Киева в НАТО, считает бывший глава аналитического... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T14:47+0300
2025-07-25T14:47+0300
политика
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Одним из элементов урегулирования украинского конфликта должны стать четкие гарантии невступления Киева в НАТО, считает бывший глава аналитического подразделения по России в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США Джордж Биб. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине. "Одним из элементов (урегулирования украинского конфликта - ред.) должны стать конкретные гарантии того, что Украина не войдет в НАТО, а силы стран-членов НАТО не будут находиться на территории Украины", - пишет Биб в статье для издания Responsible Statecraft. Как отмечает Биб, для разрешения конфликта на Украине необходимо обратить внимание на геополитические проблемы, лежащие в его основе.
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общество , украина, сша, марк рютте, нато, цру
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Марк Рютте, НАТО, ЦРУ
14:47 25.07.2025
 
В США назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

Биб: невступление Киева в НАТО должно стать элементом урегулирования конфликта

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Одним из элементов урегулирования украинского конфликта должны стать четкие гарантии невступления Киева в НАТО, считает бывший глава аналитического подразделения по России в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США Джордж Биб.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
"Одним из элементов (урегулирования украинского конфликта - ред.) должны стать конкретные гарантии того, что Украина не войдет в НАТО, а силы стран-членов НАТО не будут находиться на территории Украины", - пишет Биб в статье для издания Responsible Statecraft.
Как отмечает Биб, для разрешения конфликта на Украине необходимо обратить внимание на геополитические проблемы, лежащие в его основе.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
"Украина вступит в НАТО". Подтвердилось, что США не меняют планов по России
23 июля, 14:58
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАСШАМарк РюттеНАТОЦРУ
 
 
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