https://1prime.ru/20250725/ukraina-859938739.html

В США назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

В США назвали условие для урегулирования конфликта на Украине - 25.07.2025, ПРАЙМ

В США назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

Одним из элементов урегулирования украинского конфликта должны стать четкие гарантии невступления Киева в НАТО, считает бывший глава аналитического... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T14:47+0300

2025-07-25T14:47+0300

2025-07-25T14:47+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Одним из элементов урегулирования украинского конфликта должны стать четкие гарантии невступления Киева в НАТО, считает бывший глава аналитического подразделения по России в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США Джордж Биб. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине. "Одним из элементов (урегулирования украинского конфликта - ред.) должны стать конкретные гарантии того, что Украина не войдет в НАТО, а силы стран-членов НАТО не будут находиться на территории Украины", - пишет Биб в статье для издания Responsible Statecraft. Как отмечает Биб, для разрешения конфликта на Украине необходимо обратить внимание на геополитические проблемы, лежащие в его основе.

https://1prime.ru/20250723/nato-859830673.html

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общество , украина, сша, марк рютте, нато, цру