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Фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом - 25.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250725/usa-859950467.html
Фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом
Фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом - 25.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом
Фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу и готовятся завершить неделю ростом, обновляя рекордные показатели в сезон отчетности американских компаний,... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T18:26+0300
2025-07-25T18:26+0300
экономика
рынок
торги
индексы
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дональд трамп
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general motors
bank of america
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу и готовятся завершить неделю ростом, обновляя рекордные показатели в сезон отчетности американских компаний, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.14 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,19% - до 44 777,96 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,18%, до 21 095,99 пункта. Индекс широкого рынка S&amp;P 500 поднимался - на 0,25%, до 6 379,12 пункта, а также в ходе торгов достиг отметки в 6 381,48 пункта, обновив рекордный показатель, установленный днем ранее. Также капитализация разработчика графических процессоров Nvidia в пятницу достигла 4,26 триллиона долларов, тем самым превысив установленный 18 июля рекорд. За неделю Dow Jones увеличился на 1,02%, Nasdaq Composite - на 0,93%, S&amp;P 500 - на 1,23%. На этой неделе отчетность по итогам деятельности за первое полугодие опубликовали ряд американских компаний. О росте прибыли за отчетный период сообщили Coca-Cola, Baker Hughes, а также Alphabet Inc, владеющая компанией Google. Кроме того, выручка выросла у GE Vernova (бывшего подразделения General Electric). Снижение прибыли зафиксировали General Motors и Tesla, Halliburton и General Motors, а об увеличении убытка сообщила Intel. "Мы видим некоторое расхождение в доходах, но по большей части компании превосходят ожидания и поддерживают рост акций", - приводит агентство Блумберг мнение главного инвестиционного директора Northlight Asset Management Криса Дзаккарелли (Chris Zaccarelli). "До тех пор, пока проблемы с торговой политикой и пошлинами будут незначительными, рынок может продолжать двигаться выше, и сейчас мы с оптимизмом смотрим на вторую половину этого года", - добавил также эксперт. Одновременно с этим стратеги Bank of America предупреждают о риске возникновения "пузыря" на фондовых рынках, поскольку денежно-кредитная политика, по мнению экспертов, ослабевает наряду со смягчением финансового регулирования. "Розничная торговля больше, ликвидность больше, волатильность больше, пузырь больше", - цитирует Блумберг заявление аналитика Bank of America Майкла Хартнетта (Michael Hartnett). Аналитики продолжают следить за развитием торговых отношений между США и странами-партнерами с приближением 1 августа, крайнего срока приостановки американским президентом Дональдом Трампом действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары.
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рынок, торги, индексы, сша, дональд трамп, dow jones, general motors, bank of america, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Дональд Трамп, Dow Jones, General Motors, Bank of America, Nasdaq Composite
18:26 25.07.2025
 
Фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом

Фондовые индексы США торгуются в плюсе и готовятся завершить неделю ростом

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкИнформационная панель с данными об индексе Dow Jones на здании телекомпании Fox News в Нью-Йорке
Информационная панель с данными об индексе Dow Jones на здании телекомпании Fox News в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу и готовятся завершить неделю ростом, обновляя рекордные показатели в сезон отчетности американских компаний, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 18.14 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,19% - до 44 777,96 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,18%, до 21 095,99 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 поднимался - на 0,25%, до 6 379,12 пункта, а также в ходе торгов достиг отметки в 6 381,48 пункта, обновив рекордный показатель, установленный днем ранее.
Также капитализация разработчика графических процессоров Nvidia в пятницу достигла 4,26 триллиона долларов, тем самым превысив установленный 18 июля рекорд.
За неделю Dow Jones увеличился на 1,02%, Nasdaq Composite - на 0,93%, S&P 500 - на 1,23%.
На этой неделе отчетность по итогам деятельности за первое полугодие опубликовали ряд американских компаний. О росте прибыли за отчетный период сообщили Coca-Cola, Baker Hughes, а также Alphabet Inc, владеющая компанией Google. Кроме того, выручка выросла у GE Vernova (бывшего подразделения General Electric). Снижение прибыли зафиксировали General Motors и Tesla, Halliburton и General Motors, а об увеличении убытка сообщила Intel.
"Мы видим некоторое расхождение в доходах, но по большей части компании превосходят ожидания и поддерживают рост акций", - приводит агентство Блумберг мнение главного инвестиционного директора Northlight Asset Management Криса Дзаккарелли (Chris Zaccarelli). "До тех пор, пока проблемы с торговой политикой и пошлинами будут незначительными, рынок может продолжать двигаться выше, и сейчас мы с оптимизмом смотрим на вторую половину этого года", - добавил также эксперт.
Одновременно с этим стратеги Bank of America предупреждают о риске возникновения "пузыря" на фондовых рынках, поскольку денежно-кредитная политика, по мнению экспертов, ослабевает наряду со смягчением финансового регулирования.
"Розничная торговля больше, ликвидность больше, волатильность больше, пузырь больше", - цитирует Блумберг заявление аналитика Bank of America Майкла Хартнетта (Michael Hartnett).
Аналитики продолжают следить за развитием торговых отношений между США и странами-партнерами с приближением 1 августа, крайнего срока приостановки американским президентом Дональдом Трампом действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Доллар готовится завершить неделю умеренным снижением курса к евро и иене
17:41
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАДональд ТрампDow JonesGeneral MotorsBank of AmericaNasdaq Composite
 
 
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