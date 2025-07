Фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом

https://1prime.ru/20250725/usa-859950467.html

2025-07-25

2025-07-25T18:26+0300

2025-07-25T18:26+0300

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу и готовятся завершить неделю ростом, обновляя рекордные показатели в сезон отчетности американских компаний, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.14 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,19% - до 44 777,96 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,18%, до 21 095,99 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 поднимался - на 0,25%, до 6 379,12 пункта, а также в ходе торгов достиг отметки в 6 381,48 пункта, обновив рекордный показатель, установленный днем ранее. Также капитализация разработчика графических процессоров Nvidia в пятницу достигла 4,26 триллиона долларов, тем самым превысив установленный 18 июля рекорд. За неделю Dow Jones увеличился на 1,02%, Nasdaq Composite - на 0,93%, S&P 500 - на 1,23%. На этой неделе отчетность по итогам деятельности за первое полугодие опубликовали ряд американских компаний. О росте прибыли за отчетный период сообщили Coca-Cola, Baker Hughes, а также Alphabet Inc, владеющая компанией Google. Кроме того, выручка выросла у GE Vernova (бывшего подразделения General Electric). Снижение прибыли зафиксировали General Motors и Tesla, Halliburton и General Motors, а об увеличении убытка сообщила Intel. "Мы видим некоторое расхождение в доходах, но по большей части компании превосходят ожидания и поддерживают рост акций", - приводит агентство Блумберг мнение главного инвестиционного директора Northlight Asset Management Криса Дзаккарелли (Chris Zaccarelli). "До тех пор, пока проблемы с торговой политикой и пошлинами будут незначительными, рынок может продолжать двигаться выше, и сейчас мы с оптимизмом смотрим на вторую половину этого года", - добавил также эксперт. Одновременно с этим стратеги Bank of America предупреждают о риске возникновения "пузыря" на фондовых рынках, поскольку денежно-кредитная политика, по мнению экспертов, ослабевает наряду со смягчением финансового регулирования. "Розничная торговля больше, ликвидность больше, волатильность больше, пузырь больше", - цитирует Блумберг заявление аналитика Bank of America Майкла Хартнетта (Michael Hartnett). Аналитики продолжают следить за развитием торговых отношений между США и странами-партнерами с приближением 1 августа, крайнего срока приостановки американским президентом Дональдом Трампом действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары.

