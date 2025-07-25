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Фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом
Фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом - 25.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом
Фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу и готовятся завершить неделю ростом, обновляя рекордные показатели в сезон отчетности американских компаний,... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T18:26+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу и готовятся завершить неделю ростом, обновляя рекордные показатели в сезон отчетности американских компаний, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.14 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,19% - до 44 777,96 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,18%, до 21 095,99 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 поднимался - на 0,25%, до 6 379,12 пункта, а также в ходе торгов достиг отметки в 6 381,48 пункта, обновив рекордный показатель, установленный днем ранее. Также капитализация разработчика графических процессоров Nvidia в пятницу достигла 4,26 триллиона долларов, тем самым превысив установленный 18 июля рекорд. За неделю Dow Jones увеличился на 1,02%, Nasdaq Composite - на 0,93%, S&P 500 - на 1,23%. На этой неделе отчетность по итогам деятельности за первое полугодие опубликовали ряд американских компаний. О росте прибыли за отчетный период сообщили Coca-Cola, Baker Hughes, а также Alphabet Inc, владеющая компанией Google. Кроме того, выручка выросла у GE Vernova (бывшего подразделения General Electric). Снижение прибыли зафиксировали General Motors и Tesla, Halliburton и General Motors, а об увеличении убытка сообщила Intel. "Мы видим некоторое расхождение в доходах, но по большей части компании превосходят ожидания и поддерживают рост акций", - приводит агентство Блумберг мнение главного инвестиционного директора Northlight Asset Management Криса Дзаккарелли (Chris Zaccarelli). "До тех пор, пока проблемы с торговой политикой и пошлинами будут незначительными, рынок может продолжать двигаться выше, и сейчас мы с оптимизмом смотрим на вторую половину этого года", - добавил также эксперт. Одновременно с этим стратеги Bank of America предупреждают о риске возникновения "пузыря" на фондовых рынках, поскольку денежно-кредитная политика, по мнению экспертов, ослабевает наряду со смягчением финансового регулирования. "Розничная торговля больше, ликвидность больше, волатильность больше, пузырь больше", - цитирует Блумберг заявление аналитика Bank of America Майкла Хартнетта (Michael Hartnett). Аналитики продолжают следить за развитием торговых отношений между США и странами-партнерами с приближением 1 августа, крайнего срока приостановки американским президентом Дональдом Трампом действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары.
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рынок, торги, индексы, сша, дональд трамп, dow jones, general motors, bank of america, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Дональд Трамп, Dow Jones, General Motors, Bank of America, Nasdaq Composite
Фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом
Фондовые индексы США торгуются в плюсе и готовятся завершить неделю ростом
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу и готовятся завершить неделю ростом, обновляя рекордные показатели в сезон отчетности американских компаний, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 18.14 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,19% - до 44 777,96 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,18%, до 21 095,99 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 поднимался - на 0,25%, до 6 379,12 пункта, а также в ходе торгов достиг отметки в 6 381,48 пункта, обновив рекордный показатель, установленный днем ранее.
Также капитализация разработчика графических процессоров Nvidia в пятницу достигла 4,26 триллиона долларов, тем самым превысив установленный 18 июля рекорд.
За неделю Dow Jones увеличился на 1,02%, Nasdaq Composite - на 0,93%, S&P 500 - на 1,23%.
На этой неделе отчетность по итогам деятельности за первое полугодие опубликовали ряд американских компаний. О росте прибыли за отчетный период сообщили Coca-Cola, Baker Hughes, а также Alphabet Inc, владеющая компанией Google. Кроме того, выручка выросла у GE Vernova (бывшего подразделения General Electric). Снижение прибыли зафиксировали General Motors и Tesla, Halliburton и General Motors, а об увеличении убытка сообщила Intel.
"Мы видим некоторое расхождение в доходах, но по большей части компании превосходят ожидания и поддерживают рост акций", - приводит агентство Блумберг мнение главного инвестиционного директора Northlight Asset Management Криса Дзаккарелли (Chris Zaccarelli). "До тех пор, пока проблемы с торговой политикой и пошлинами будут незначительными, рынок может продолжать двигаться выше, и сейчас мы с оптимизмом смотрим на вторую половину этого года", - добавил также эксперт.
Одновременно с этим стратеги Bank of America предупреждают о риске возникновения "пузыря" на фондовых рынках, поскольку денежно-кредитная политика, по мнению экспертов, ослабевает наряду со смягчением финансового регулирования.
"Розничная торговля больше, ликвидность больше, волатильность больше, пузырь больше", - цитирует Блумберг заявление аналитика Bank of America Майкла Хартнетта (Michael Hartnett).
Аналитики продолжают следить за развитием торговых отношений между США и странами-партнерами с приближением 1 августа, крайнего срока приостановки американским президентом Дональдом Трампом действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары.
Доллар готовится завершить неделю умеренным снижением курса к евро и иене