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Число туристов из России в Узбекистан выросло на 18%

Число туристов из России в Узбекистан выросло на 18% - 25.07.2025, ПРАЙМ

Число туристов из России в Узбекистан выросло на 18%

Число туристов из России в Узбекистан в январе-июне 2025 года увеличилось на 18% по сравнению с годом ранее, до 430 тысяч человек, сообщили РИА Новости в... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T09:55+0300

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ТАШКЕНТ, 25 июл - ПРАЙМ. Число туристов из России в Узбекистан в январе-июне 2025 года увеличилось на 18% по сравнению с годом ранее, до 430 тысяч человек, сообщили РИА Новости в комитете по туризму республики. По данным ведомства, в январе-июне этого года число иностранных туристов, посетивших Узбекистан, выросло в 1,5 раза - до 5,3 миллиона человек. "Число граждан России, въехавших в Республику Узбекистан за январь-июнь текущего года с туристической целью, составило 430 тысяч человек", - сказал представитель ведомства. Ранее национальный комитет по статистике страны сообщал, что в январе-июне 2024 года Узбекистан с туристическими целями посетили 364,5 тысячи граждан РФ. Таким образом, число российских туристов в республику выросло на 18%. По итогам 2024 года число зарубежных туристов, посетивших Узбекистан, выросло в полтора раза, до 10,2 миллиона человек. При этом число туристов из России увеличилось на 20%, до 870 тысяч человек, в 2025 году планируется превысить отметку в 1 миллион гостей из РФ. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

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бизнес, туризм, россия, узбекистан, рф, казахстан