https://1prime.ru/20250725/vechaychay-859906377.html
И. о. премьера Таиланда предупредил о риске войны с Камбоджей
И. о. премьера Таиланда предупредил о риске войны с Камбоджей - 25.07.2025, ПРАЙМ
И. о. премьера Таиланда предупредил о риске войны с Камбоджей
Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай предупредил о риске перерастания в войну продолжающегося пограничного конфликта с Камбоджей. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T08:31+0300
2025-07-25T08:31+0300
2025-07-25T08:37+0300
политика
таиланд
камбоджа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859863572_0:27:513:315_1920x0_80_0_0_49157a3441a405f74148939eea9c78f8.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай предупредил о риске перерастания в войну продолжающегося пограничного конфликта с Камбоджей. "Мы пытались найти компромисс, потому что мы соседи. Если ситуация обострится, она может перерасти в войну, хотя пока дело ограничивается столкновениями", - заявил в пятницу утром журналистам и. о. премьера, которого цитирует агентство Франс Пресс. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе, по заявлению ВС Таиланда, по гражданским объектам на таиландской территории, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
https://1prime.ru/20250724/tailand--859880492.html
таиланд
камбоджа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859863572_28:0:483:341_1920x0_80_0_0_d78beb40c2256a5f62c62779cd9b42c9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, камбоджа
Политика, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА
И. о. премьера Таиланда предупредил о риске войны с Камбоджей
И.о. премьера Таиланда Вечайчай: конфликт с Камбоджей может перерасти в войну
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай предупредил о риске перерастания в войну продолжающегося пограничного конфликта с Камбоджей.
"Мы пытались найти компромисс, потому что мы соседи. Если ситуация обострится, она может перерасти в войну, хотя пока дело ограничивается столкновениями", - заявил в пятницу утром журналистам и. о. премьера, которого цитирует агентство Франс Пресс.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе, по заявлению ВС Таиланда, по гражданским объектам на таиландской территории, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Таиланд эвакуирует население из полосы вдоль границы с Камбоджей