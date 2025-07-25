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И. о. премьера Таиланда предупредил о риске войны с Камбоджей

И. о. премьера Таиланда предупредил о риске войны с Камбоджей - 25.07.2025, ПРАЙМ

И. о. премьера Таиланда предупредил о риске войны с Камбоджей

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай предупредил о риске перерастания в войну продолжающегося пограничного конфликта с Камбоджей. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T08:31+0300

2025-07-25T08:31+0300

2025-07-25T08:37+0300

политика

таиланд

камбоджа

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай предупредил о риске перерастания в войну продолжающегося пограничного конфликта с Камбоджей. "Мы пытались найти компромисс, потому что мы соседи. Если ситуация обострится, она может перерасти в войну, хотя пока дело ограничивается столкновениями", - заявил в пятницу утром журналистам и. о. премьера, которого цитирует агентство Франс Пресс. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе, по заявлению ВС Таиланда, по гражданским объектам на таиландской территории, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.

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таиланд, камбоджа