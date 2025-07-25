Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
И. о. премьера Таиланда предупредил о риске войны с Камбоджей - 25.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250725/vechaychay-859906377.html
И. о. премьера Таиланда предупредил о риске войны с Камбоджей
И. о. премьера Таиланда предупредил о риске войны с Камбоджей - 25.07.2025, ПРАЙМ
И. о. премьера Таиланда предупредил о риске войны с Камбоджей
Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай предупредил о риске перерастания в войну продолжающегося пограничного конфликта с Камбоджей. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T08:31+0300
2025-07-25T08:37+0300
политика
таиланд
камбоджа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859863572_0:27:513:315_1920x0_80_0_0_49157a3441a405f74148939eea9c78f8.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай предупредил о риске перерастания в войну продолжающегося пограничного конфликта с Камбоджей. "Мы пытались найти компромисс, потому что мы соседи. Если ситуация обострится, она может перерасти в войну, хотя пока дело ограничивается столкновениями", - заявил в пятницу утром журналистам и. о. премьера, которого цитирует агентство Франс Пресс. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе, по заявлению ВС Таиланда, по гражданским объектам на таиландской территории, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
https://1prime.ru/20250724/tailand--859880492.html
таиланд
камбоджа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859863572_28:0:483:341_1920x0_80_0_0_d78beb40c2256a5f62c62779cd9b42c9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
таиланд, камбоджа
Политика, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА
08:31 25.07.2025 (обновлено: 08:37 25.07.2025)
 
И. о. премьера Таиланда предупредил о риске войны с Камбоджей

И.о. премьера Таиланда Вечайчай: конфликт с Камбоджей может перерасти в войну

© РИА Новости . Александр ЮрьевТаиланд, Бангкок
Таиланд, Бангкок - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Александр Юрьев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай предупредил о риске перерастания в войну продолжающегося пограничного конфликта с Камбоджей.
"Мы пытались найти компромисс, потому что мы соседи. Если ситуация обострится, она может перерасти в войну, хотя пока дело ограничивается столкновениями", - заявил в пятницу утром журналистам и. о. премьера, которого цитирует агентство Франс Пресс.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе, по заявлению ВС Таиланда, по гражданским объектам на таиландской территории, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Бангкок - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Таиланд эвакуирует население из полосы вдоль границы с Камбоджей
Вчера, 13:29
 
ПолитикаТАИЛАНДКАМБОДЖА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала