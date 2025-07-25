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Россия за два года выдала более 1,2 миллиона электронных виз - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Россия за два года выдала более 1,2 миллиона электронных виз
Россия за два года выдала более 1,2 миллиона электронных виз - 25.07.2025, ПРАЙМ
Россия за два года выдала более 1,2 миллиона электронных виз
Россия с 2023 года выдала более 1,2 миллиона электронных виз, чаще всего возможностью оформления такой визы пользуются граждане Китая, Саудовской Аравии,... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T10:27+0300
2025-07-25T10:27+0300
россия
китай
саудовская аравия
германия
владимир путин
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия с 2023 года выдала более 1,2 миллиона электронных виз, чаще всего возможностью оформления такой визы пользуются граждане Китая, Саудовской Аравии, Германии и других стран, заявили в МИД РФ. "За прошедшие два года с запуска проекта гражданам 64 государств было оформлено более 1,2 миллиона электронных виз. Наиболее часто возможностью оформления такой визы пользуются граждане Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства. Там отметили, что увеличение срока действия электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания по ней иностранного гражданина в России с 16 до 30 суток при сохранении кратности данной визы будут способствовать увеличению числа иностранных граждан при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности России. В МИД подчеркнули, что эта норма вступит в силу 23 августа. На этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а период пребывания по ней в России - до 30 суток. Кроме того, документом предусмотрена возможность пересечения границы России вне установленных путей и мест на основании разрешения пограничного органа, в иных случаях пересечение границы вне установленных мест запрещается. Также уточнен перечень документов, удостоверяющих личность, по которым российские граждане могут выехать из страны и въехать обратно - из списка исключается свидетельство о рождении, ранее допустимое для несовершеннолетних россиян, не достигших возраста 14 лет. Положения по электронной визе вступят в силу через 30 дней после официального опубликования закон, по исключению из списка подходящих документов свидетельства о рождении - через 180 дней. При этом несовершеннолетние граждане, не достигшие возраста 14 лет, выехавшие из России до дня вступления закона в силу и не имеющие паспорта, будут вправе въехать в РФ по свидетельству о рождении.
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россия, китай, саудовская аравия, германия, владимир путин, мид
РОССИЯ, КИТАЙ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, МИД
10:27 25.07.2025
 
Россия за два года выдала более 1,2 миллиона электронных виз

МИД: Россия с 2023 года выдала более 1,2 миллиона электронных виз

© РИА Новости . Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия с 2023 года выдала более 1,2 миллиона электронных виз, чаще всего возможностью оформления такой визы пользуются граждане Китая, Саудовской Аравии, Германии и других стран, заявили в МИД РФ.
"За прошедшие два года с запуска проекта гражданам 64 государств было оформлено более 1,2 миллиона электронных виз. Наиболее часто возможностью оформления такой визы пользуются граждане Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.
Там отметили, что увеличение срока действия электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания по ней иностранного гражданина в России с 16 до 30 суток при сохранении кратности данной визы будут способствовать увеличению числа иностранных граждан при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности России.
В МИД подчеркнули, что эта норма вступит в силу 23 августа.
На этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а период пребывания по ней в России - до 30 суток. Кроме того, документом предусмотрена возможность пересечения границы России вне установленных путей и мест на основании разрешения пограничного органа, в иных случаях пересечение границы вне установленных мест запрещается.
Также уточнен перечень документов, удостоверяющих личность, по которым российские граждане могут выехать из страны и въехать обратно - из списка исключается свидетельство о рождении, ранее допустимое для несовершеннолетних россиян, не достигших возраста 14 лет. Положения по электронной визе вступят в силу через 30 дней после официального опубликования закон, по исключению из списка подходящих документов свидетельства о рождении - через 180 дней.
При этом несовершеннолетние граждане, не достигшие возраста 14 лет, выехавшие из России до дня вступления закона в силу и не имеющие паспорта, будут вправе въехать в РФ по свидетельству о рождении.
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РОССИЯКИТАЙСАУДОВСКАЯ АРАВИЯГЕРМАНИЯВладимир ПутинМИД
 
 
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