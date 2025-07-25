https://1prime.ru/20250725/volkswagen--859915400.html

Прибыль Volkswagen Group в I полугодии снизилась на 36,6%

Прибыль Volkswagen Group в I полугодии снизилась на 36,6% - 25.07.2025, ПРАЙМ

Прибыль Volkswagen Group в I полугодии снизилась на 36,6%

Прибыль после налогообложения европейского автомобильного концерна Volkswagen Group, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2025 года... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T10:20+0300

2025-07-25T10:20+0300

2025-07-25T10:20+0300

экономика

бизнес

сша

европа

южная америка

volkswagen

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/92/757649249_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_b491999d96c1174ac4c0b7fbb44b1d8e.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения европейского автомобильного концерна Volkswagen Group, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2025 года сократилась на 36,6% в годовом выражении - до 4,005 миллиарда евро, сообщается в финансовой отчетности производителя. Операционная прибыль за отчетный период уменьшилась на 32,8% в годовом выражении - до 6,707 миллиарда евро. Разводненная прибыль на обыкновенную акцию снизилась до 7,97 евро с 12,57 евро годом ранее. Выручка показала снижение на 0,3% в годовом выражении - до 158,364 миллиарда евро. По итогам полугодия продажи автомобилей компании выросли на 0,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - до 4,363 миллиона, производство сократилось на 1,9%, до 4,519 миллиона машин. Во втором квартале посленалоговая прибыль Volkswagen, приходящаяся на акционеров, снизилась на 29,4% в годовом выражении - до 2,175 миллиарда евро. Операционная прибыль снизилась также на 29,4% - до 3,834 миллиарда евро, прогноз составлял 3,7 миллиарда евро. Разводненная прибыль на обыкновенную акцию сократилась до 4,34 евро с 6,15 евро годом ранее. Выручка снизилась на 3% к прошлому году - до 80,806 миллиарда евро. Компания отметила, что на финрезультаты негативно повлияло повышение импортных пошлин США, а также положения о неэкологичных выбросах в Европе и США и валютный эффект. Суммарно американские пошлины составили 27,5%, говорится в релизе, что привело к снижению операционных результатов примерно на 1,3 миллиарда евро за 6 месяцев. В текущем году Volkswagen прогнозирует выручку группы на уровне прошлого года, тогда как кварталом ранее ожидался рост в пределах 5%. Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских автопроизводителей. Компании принадлежат 115 заводов в 17 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке. По состоянию на конец июня 2025 года штат компании составляет 667,19 тысячи сотрудников.

https://1prime.ru/20250711/handelsblatt-859403210.html

сша

европа

южная америка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, европа, южная америка, volkswagen