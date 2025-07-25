https://1prime.ru/20250725/vstrecha-859928260.html

В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского до конца августа

В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского до конца августа - 25.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского до конца августа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа, заявил, что... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T12:58+0300

2025-07-25T12:58+0300

2025-07-25T12:58+0300

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

владимир зеленский

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_f6a06592566013fba89bfb62d8b775b8.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа, заявил, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу. "Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли. Потом здесь очень хорошо известна наша позиция. Наша позиция изложена в том проекте меморандума, который был передан украинской стороне", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Пресс-секретарь также подчеркнул, что встреча России и Украины на высшем уровне должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать итоги работы на экспертном уровне."Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать те модальности и договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно", - сказал Песков.

https://1prime.ru/20250725/zelenskiy--859925737.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, украина