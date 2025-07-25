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В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского до конца августа - 25.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского до конца августа
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского до конца августа - 25.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского до конца августа
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа, заявил, что... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T12:58+0300
2025-07-25T12:58+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа, заявил, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу. "Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли. Потом здесь очень хорошо известна наша позиция. Наша позиция изложена в том проекте меморандума, который был передан украинской стороне", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Пресс-секретарь также подчеркнул, что встреча России и Украины на высшем уровне должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать итоги работы на экспертном уровне."Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать те модальности и договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, украина
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, УКРАИНА
12:58 25.07.2025
 
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского до конца августа

Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского до конца августа

© РИА Новости . Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа, заявил, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу.
"Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли. Потом здесь очень хорошо известна наша позиция. Наша позиция изложена в том проекте меморандума, который был передан украинской стороне", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь также подчеркнул, что встреча России и Украины на высшем уровне должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать итоги работы на экспертном уровне.
"Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать те модальности и договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно", - сказал Песков.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным
12:24
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
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