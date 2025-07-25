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Снижение ключевой ставки "оживит" розничное кредитование

Снижение ключевой ставки "оживит" розничное кредитование - 25.07.2025, ПРАЙМ

Снижение ключевой ставки "оживит" розничное кредитование

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ несколько "оживит" розничное кредитование: выдачи ипотеки в ВТБ составят 4,04 триллиона рублей вместо ранее прогнозировавшихся... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T14:23+0300

2025-07-25T14:23+0300

2025-07-25T14:23+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ несколько "оживит" розничное кредитование: выдачи ипотеки в ВТБ составят 4,04 триллиона рублей вместо ранее прогнозировавшихся 3,8 триллиона, кредитов наличными - 3,5 триллиона вместо 3,2 триллиона, прогноз по автокредитованию при этом сохранен на уровне 1,3 триллиона, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых. "ЦБ РФ продолжил смягчение денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку ещё на 2 п.п. По оценке ВТБ, это решение создает предпосылки для определенного оживления розничного кредитования, в том числе - ипотеки. Одновременно на рынке продолжат снижаться ставки по депозитам, оставаясь при этом достаточно выгодными для фиксации прибыли до конца года", - говорится в сообщении. Отмечается, что на фоне снижения ключевой ставки банки начали постепенно уменьшать доходность по вкладам и накопительным счетам. В первой половине июля максимальная ставка в крупнейших банках опустилась ниже 18%. Снижение депозитных ставок происходит быстрее, чем сокращение ключевой ставки, и до конца года тренд на снижение доходности по накопительным продуктам продолжится. При этом несмотря на снижение ставок, вклады и накопительные счета остаются популярными инструментами сбережений у населения. Во второй половине года рынок сбережений продолжит рост, хоть и меньшими темпами, чем предполагалось ранее. К концу 2025 года, по оценкам ВТБ, он достигнет 67 триллионов рублей, из них 63,5 триллиона - рублевые сбережения. Также с учетом решения регулятора ВТБ повышает прогноз по выдачам ипотеки на рынке до 4,04 триллиона рублей (ранее - 3,8 триллиона рублей). Сегмент кредитов наличными оценивается в 3,5 триллиона рублей по итогам года (против 3,2 триллиона рублей по предыдущему прогнозу). "На рынок автокредитования влияние будет скромным. Большинство игроков, оценив сигналы регулятора, уже заложили текущее снижение в тарифную политику, кроме того, динамика этого рынка во многом определяется стоимостью машин и долговой нагрузкой заемщиков. Поэтому ВТБ пока сохраняет прогноз по выдачам автокредитов в 2025 году на уровне 1,3 триллиона рублей", - также говорится в сообщении. Тем не менее, говорить о кардинальных изменениях на рынке пока преждевременно. Ведущую роль до конца года продолжат играть государственные программы поддержки, которые составляют основу выдач, отмечает ВТБ. "Сам ВТБ сейчас анализирует ситуацию на рынке розничных продуктов. Банк уже принял решение снизить ставки по кредитам наличными на 2 п.п. Дальнейшие решения ВТБ будет принимать позднее, после оценки риторики регулятора и рыночных изменений", - подытожили в банке. ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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