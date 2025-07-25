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США в 89-й раз заблокировали работу апелляционного органа ВТО
США в 89-й раз заблокировали работу апелляционного органа ВТО - 25.07.2025, ПРАЙМ
США в 89-й раз заблокировали работу апелляционного органа ВТО
Соединенные Штаты Америки в 89-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации о выборе новых арбитров Апелляционного органа ВТО,... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T14:34+0300
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ЖЕНЕВА, 25 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки в 89-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации о выборе новых арбитров Апелляционного органа ВТО, сообщил журналистам торговый источник в Женеве. "США вновь заявили, что они не в состоянии согласиться с предложением 130 членов ВТО, призывающим начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе, что стало 89-м случаем, когда предложение о начале процесса заполнения вакансий было заблокировано", - сообщил источник. По его данным, США заявили, что они не поддерживают предложенное решение, отметив, что у них были давние опасения по поводу урегулирования споров в ВТО, которые сохранялись во всех американских администрациях. "США вновь заявили, что они подумают о том, в какой степени возможно добиться реформирования системы урегулирования споров ВТО", - добавил источник. Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут спустя 60 дней создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США , которые отказываются голосовать за назначение новых арбитров. У ВТО нет полномочий навязывать решение.
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Экономика, США, ЖЕНЕВА, ВТО
США в 89-й раз заблокировали работу апелляционного органа ВТО
США в 89-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе арбитров
ЖЕНЕВА, 25 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки в 89-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации о выборе новых арбитров Апелляционного органа ВТО, сообщил журналистам торговый источник в Женеве.
"США вновь заявили, что они не в состоянии согласиться с предложением 130 членов ВТО, призывающим начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе, что стало 89-м случаем, когда предложение о начале процесса заполнения вакансий было заблокировано", - сообщил источник.
По его данным, США заявили, что они не поддерживают предложенное решение, отметив, что у них были давние опасения по поводу урегулирования споров в ВТО, которые сохранялись во всех американских администрациях.
"США вновь заявили, что они подумают о том, в какой степени возможно добиться реформирования системы урегулирования споров ВТО", - добавил источник.
Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут спустя 60 дней создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США , которые отказываются голосовать за назначение новых арбитров. У ВТО нет полномочий навязывать решение.
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