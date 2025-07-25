https://1prime.ru/20250725/vto-859944650.html

США вновь не присоединились к осуждениям Запада в адрес России из-за СВО

США вновь не присоединились к осуждениям Запада в адрес России из-за СВО - 25.07.2025, ПРАЙМ

США вновь не присоединились к осуждениям Запада в адрес России из-за СВО

США вновь не присоединились к осуждениям Запада в адрес России на заседании государств-членов органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО),... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T16:25+0300

2025-07-25T16:25+0300

2025-07-25T16:25+0300

политика

россия

сша

украина

женева

вто

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859944467_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_b20578f1f61c52d0ed74634e47219e3a.jpg

ЖЕНЕВА, 25 июл - ПРАЙМ. США вновь не присоединились к осуждениям Запада в адрес России на заседании государств-членов органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО), заявил журналистам в Женеве торговый источник. В феврале постпред РФ в ВТО Николай Платонов заявил РИА Новости, что США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов организации, хотя оно носит стандартный характер для группы антироссийски настроенных стран. "Австралия, Канада, Европейский союз, Япония, Корея, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Украина и Великобритания осудили российское вторжение и выразили свою поддержку и солидарность с Украиной и ее народом. РФ заявила, что этот вопрос не касается этот орган и что этот вопрос не должен рассматриваться на данной площадке", - сказал он. В марте источник сообщил журналистам в Женеве, что США не поддержали на заседании комитета по сельскому хозяйству Всемирной торговой организации ВТО критику Евросоюза, Великобритании и Канады в адрес России в связи с конфликтом на Украине.

https://1prime.ru/20250725/nato-859910247.html

сша

украина

женева

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина, женева, вто, ес