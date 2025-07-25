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Родственникам погибших при крушении Ан-24 выплатят по пять миллионов рублей
Родственникам погибших при крушении Ан-24 выплатят по пять миллионов рублей - 25.07.2025, ПРАЙМ
Родственникам погибших при крушении Ан-24 выплатят по пять миллионов рублей
Родственникам погибших в крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 миллионов рублей, сообщил Минтранс РФ. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T10:45+0300
2025-07-25T10:45+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Родственникам погибших в крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 миллионов рублей, сообщил Минтранс РФ. Вопросы компенсаций обсудили сегодня на заседании правкомиссии под председательством министра транспорта Андрея Никитина, которая прошла в Тынде. Профильным ведомствам поставлена задача максимально быстро работать с приемом и рассмотрением заявлений на выплаты. "Родственникам погибших в крушении самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 млн рублей", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Согласно сообщению, предусмотрены следующие выплаты на каждого находившегося на борту Ан-24: 2 миллиона 25 тысяч рублей - от страховой компании, 2 миллиона рублей - помощь перевозчика, 1 миллион рублей - материальная помощь региональных правительств. "Дополнительные выплаты также будут инициированы согласно законодательству: для людей, которые находились в служебной командировке, несовершеннолетним детям погибших и другие - все они будут рассматриваться в индивидуальном порядке", - пишет Минтранс. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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общество , россия, тында, амурская область, ск рф, межгосударственный авиационный комитет
Общество , РОССИЯ, Тында, Амурская область, СК РФ, Межгосударственный авиационный комитет
Родственникам погибших при крушении Ан-24 выплатят по пять миллионов рублей
Минтранс: родственникам погибших в крушении Ан-24 выплатят по 5 млн рублей
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Родственникам погибших в крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 миллионов рублей, сообщил Минтранс РФ.
Вопросы компенсаций обсудили сегодня на заседании правкомиссии под председательством министра транспорта Андрея Никитина, которая прошла в Тынде. Профильным ведомствам поставлена задача максимально быстро работать с приемом и рассмотрением заявлений на выплаты.
"Родственникам погибших в крушении самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 млн рублей", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Согласно сообщению, предусмотрены следующие выплаты на каждого находившегося на борту Ан-24: 2 миллиона 25 тысяч рублей - от страховой компании, 2 миллиона рублей - помощь перевозчика, 1 миллион рублей - материальная помощь региональных правительств.
"Дополнительные выплаты также будут инициированы согласно законодательству: для людей, которые находились в служебной командировке, несовершеннолетним детям погибших и другие - все они будут рассматриваться в индивидуальном порядке", - пишет Минтранс.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Семьям погибших при крушении Ан-24 амурчан выплатят по миллиону рублей