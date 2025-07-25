https://1prime.ru/20250725/vyplaty-859917520.html

Родственникам погибших при крушении Ан-24 выплатят по пять миллионов рублей

Родственникам погибших при крушении Ан-24 выплатят по пять миллионов рублей - 25.07.2025, ПРАЙМ

Родственникам погибших при крушении Ан-24 выплатят по пять миллионов рублей

Родственникам погибших в крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 миллионов рублей, сообщил Минтранс РФ. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T10:45+0300

2025-07-25T10:45+0300

2025-07-25T10:45+0300

общество

россия

тында

амурская область

ск рф

межгосударственный авиационный комитет

https://cdnn.1prime.ru/img/83321/59/833215947_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_2c9b74950504162c84527b40b0fd5006.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Родственникам погибших в крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 миллионов рублей, сообщил Минтранс РФ. Вопросы компенсаций обсудили сегодня на заседании правкомиссии под председательством министра транспорта Андрея Никитина, которая прошла в Тынде. Профильным ведомствам поставлена задача максимально быстро работать с приемом и рассмотрением заявлений на выплаты. "Родственникам погибших в крушении самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 млн рублей", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Согласно сообщению, предусмотрены следующие выплаты на каждого находившегося на борту Ан-24: 2 миллиона 25 тысяч рублей - от страховой компании, 2 миллиона рублей - помощь перевозчика, 1 миллион рублей - материальная помощь региональных правительств. "Дополнительные выплаты также будут инициированы согласно законодательству: для людей, которые находились в служебной командировке, несовершеннолетним детям погибших и другие - все они будут рассматриваться в индивидуальном порядке", - пишет Минтранс. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://1prime.ru/20250725/orlov-859915217.html

тында

амурская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, тында, амурская область, ск рф, межгосударственный авиационный комитет