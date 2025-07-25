Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим в Саратове - 25.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250725/vyplaty-859951141.html
Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим в Саратове
Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим в Саратове - 25.07.2025, ПРАЙМ
Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим в Саратове
Глава МЧС России Александр Куренков на совещании на месте взрыва в жилом доме в Саратове поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T18:58+0300
2025-07-25T18:58+0300
происшествия
общество
россия
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859950974_0:659:2047:1810_1920x0_80_0_0_8bb2a1c110b4cdd4f5cf446947a3751d.jpg
САРАТОВ, 25 июл - ПРАЙМ. Глава МЧС России Александр Куренков на совещании на месте взрыва в жилом доме в Саратове поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. "Необходимо подготовить списки пострадавших и другие документы, обосновывающие размер нанесенного ущерба, и оперативно организовать выплату пострадавшим материальной помощи и компенсации за утрату имущества", - сказал он. Министр также поручил обеспечить круглосуточную охрану поврежденного дома, а после комплексной проверки здания обеспечить доступ жителей непострадавших квартир в свое жилье, чтобы они смогли забрать документы и предметы первой необходимости и документов. "Национальному центру управления в кризисных ситуациях необходимо осуществлять общее руководство и координацию органов управления и сил, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации", - заключил министр.
https://1prime.ru/20250725/kurenkov-859950680.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859950974_0:467:2047:2002_1920x0_80_0_0_f6b720ff62ec5d069f36524b01c310eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, мчс
Происшествия, Общество , РОССИЯ, МЧС
18:58 25.07.2025
 
Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим в Саратове

Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим при взрыве в Саратове

© РИА Новости . Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
САРАТОВ, 25 июл - ПРАЙМ. Глава МЧС России Александр Куренков на совещании на месте взрыва в жилом доме в Саратове поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается.
"Необходимо подготовить списки пострадавших и другие документы, обосновывающие размер нанесенного ущерба, и оперативно организовать выплату пострадавшим материальной помощи и компенсации за утрату имущества", - сказал он.
Министр также поручил обеспечить круглосуточную охрану поврежденного дома, а после комплексной проверки здания обеспечить доступ жителей непострадавших квартир в свое жилье, чтобы они смогли забрать документы и предметы первой необходимости и документов. "Национальному центру управления в кризисных ситуациях необходимо осуществлять общее руководство и координацию органов управления и сил, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации", - заключил министр.
Взрыв газа в жилом доме в Саратове - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Под завалами дома в Саратове могут оставаться выжившие, сообщил глава МЧС
18:34
 
ПроисшествияОбществоРОССИЯМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала