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Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим в Саратове

Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим в Саратове - 25.07.2025, ПРАЙМ

Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим в Саратове

Глава МЧС России Александр Куренков на совещании на месте взрыва в жилом доме в Саратове поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T18:58+0300

2025-07-25T18:58+0300

2025-07-25T18:58+0300

происшествия

общество

россия

мчс

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САРАТОВ, 25 июл - ПРАЙМ. Глава МЧС России Александр Куренков на совещании на месте взрыва в жилом доме в Саратове поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. "Необходимо подготовить списки пострадавших и другие документы, обосновывающие размер нанесенного ущерба, и оперативно организовать выплату пострадавшим материальной помощи и компенсации за утрату имущества", - сказал он. Министр также поручил обеспечить круглосуточную охрану поврежденного дома, а после комплексной проверки здания обеспечить доступ жителей непострадавших квартир в свое жилье, чтобы они смогли забрать документы и предметы первой необходимости и документов. "Национальному центру управления в кризисных ситуациях необходимо осуществлять общее руководство и координацию органов управления и сил, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации", - заключил министр.

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общество , россия, мчс