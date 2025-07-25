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Япония разместит первые четыре истребителя F-35B в Миядзаки - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Япония разместит первые четыре истребителя F-35B в Миядзаки
Япония разместит первые четыре истребителя F-35B в Миядзаки - 25.07.2025, ПРАЙМ
Япония разместит первые четыре истребителя F-35B в Миядзаки
Япония разместит первые четыре истребителя F-35B с технологией стелс на базе Нютабару в префектуре Миядзаки, сообщил со ссылкой на местные власти телеканал NHK. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T08:09+0300
2025-07-25T08:09+0300
вооружения
япония
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ТОКИО, 25 июл - ПРАЙМ. Япония разместит первые четыре истребителя F-35B с технологией стелс на базе Нютабару в префектуре Миядзаки, сообщил со ссылкой на местные власти телеканал NHK. Истребители будут размещены на базе военно-воздушных сил самообороны Нютабару 7 августа. Местные власти получили соответствующее уведомление. F-35B - палубный истребитель. В настоящее время Япония проводил модернизацию большого эсминца военно-морских сил самообороны, чтобы фактически переоборудовать его в авианосец. В ходе модернизации будет увеличена палуба, что позволит F-35B осуществлять взлет и посадку. F-35B осуществляет вертикальный взлет и посадку, но одной из особенностей самолета является повышенный шум при посадке и взлете. До сих пор министерство обороны обязалось их использовать только при чрезвычайных обстоятельствах, однако сейчас изменило позицию и намерено проводить учения даже по ночам, что вызывает негативное отношение местных жителей.
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япония
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япония
Вооружения, ЯПОНИЯ
08:09 25.07.2025
 
Япония разместит первые четыре истребителя F-35B в Миядзаки

Япония разместит первые четыре истребителя F-35B с технологией стелс в префектуре Миядзаки

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМеждународный авиасалон "Ле Бурже-2017"
Международный авиасалон Ле Бурже-2017 - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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ТОКИО, 25 июл - ПРАЙМ. Япония разместит первые четыре истребителя F-35B с технологией стелс на базе Нютабару в префектуре Миядзаки, сообщил со ссылкой на местные власти телеканал NHK.
Истребители будут размещены на базе военно-воздушных сил самообороны Нютабару 7 августа. Местные власти получили соответствующее уведомление.
F-35B - палубный истребитель. В настоящее время Япония проводил модернизацию большого эсминца военно-морских сил самообороны, чтобы фактически переоборудовать его в авианосец. В ходе модернизации будет увеличена палуба, что позволит F-35B осуществлять взлет и посадку.
F-35B осуществляет вертикальный взлет и посадку, но одной из особенностей самолета является повышенный шум при посадке и взлете. До сих пор министерство обороны обязалось их использовать только при чрезвычайных обстоятельствах, однако сейчас изменило позицию и намерено проводить учения даже по ночам, что вызывает негативное отношение местных жителей.
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