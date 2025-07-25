https://1prime.ru/20250725/yaponiya--859904977.html
Япония разместит первые четыре истребителя F-35B в Миядзаки
Япония разместит первые четыре истребителя F-35B в Миядзаки - 25.07.2025, ПРАЙМ
Япония разместит первые четыре истребителя F-35B в Миядзаки
Япония разместит первые четыре истребителя F-35B с технологией стелс на базе Нютабару в префектуре Миядзаки, сообщил со ссылкой на местные власти телеканал NHK. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T08:09+0300
2025-07-25T08:09+0300
2025-07-25T08:09+0300
вооружения
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/83999/78/839997844_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ee742e893d4eea2c28ad7c5febd0e46e.jpg
ТОКИО, 25 июл - ПРАЙМ. Япония разместит первые четыре истребителя F-35B с технологией стелс на базе Нютабару в префектуре Миядзаки, сообщил со ссылкой на местные власти телеканал NHK. Истребители будут размещены на базе военно-воздушных сил самообороны Нютабару 7 августа. Местные власти получили соответствующее уведомление. F-35B - палубный истребитель. В настоящее время Япония проводил модернизацию большого эсминца военно-морских сил самообороны, чтобы фактически переоборудовать его в авианосец. В ходе модернизации будет увеличена палуба, что позволит F-35B осуществлять взлет и посадку. F-35B осуществляет вертикальный взлет и посадку, но одной из особенностей самолета является повышенный шум при посадке и взлете. До сих пор министерство обороны обязалось их использовать только при чрезвычайных обстоятельствах, однако сейчас изменило позицию и намерено проводить учения даже по ночам, что вызывает негативное отношение местных жителей.
https://1prime.ru/20250724/yaponiya-859854671.html
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83999/78/839997844_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_674f58c7be2bacbef9d5c4d32b6b3952.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония
Япония разместит первые четыре истребителя F-35B в Миядзаки
Япония разместит первые четыре истребителя F-35B с технологией стелс в префектуре Миядзаки
ТОКИО, 25 июл - ПРАЙМ. Япония разместит первые четыре истребителя F-35B с технологией стелс на базе Нютабару в префектуре Миядзаки, сообщил со ссылкой на местные власти телеканал NHK.
Истребители будут размещены на базе военно-воздушных сил самообороны Нютабару 7 августа. Местные власти получили соответствующее уведомление.
F-35B - палубный истребитель. В настоящее время Япония проводил модернизацию большого эсминца военно-морских сил самообороны, чтобы фактически переоборудовать его в авианосец. В ходе модернизации будет увеличена палуба, что позволит F-35B осуществлять взлет и посадку.
F-35B осуществляет вертикальный взлет и посадку, но одной из особенностей самолета является повышенный шум при посадке и взлете. До сих пор министерство обороны обязалось их использовать только при чрезвычайных обстоятельствах, однако сейчас изменило позицию и намерено проводить учения даже по ночам, что вызывает негативное отношение местных жителей.
Япония будет закупать вооружения США согласно утвержденным планам