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Япония разместит первые четыре истребителя F-35B в Миядзаки

Япония разместит первые четыре истребителя F-35B в Миядзаки - 25.07.2025, ПРАЙМ

Япония разместит первые четыре истребителя F-35B в Миядзаки

Япония разместит первые четыре истребителя F-35B с технологией стелс на базе Нютабару в префектуре Миядзаки, сообщил со ссылкой на местные власти телеканал NHK. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T08:09+0300

2025-07-25T08:09+0300

2025-07-25T08:09+0300

вооружения

япония

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ТОКИО, 25 июл - ПРАЙМ. Япония разместит первые четыре истребителя F-35B с технологией стелс на базе Нютабару в префектуре Миядзаки, сообщил со ссылкой на местные власти телеканал NHK. Истребители будут размещены на базе военно-воздушных сил самообороны Нютабару 7 августа. Местные власти получили соответствующее уведомление. F-35B - палубный истребитель. В настоящее время Япония проводил модернизацию большого эсминца военно-морских сил самообороны, чтобы фактически переоборудовать его в авианосец. В ходе модернизации будет увеличена палуба, что позволит F-35B осуществлять взлет и посадку. F-35B осуществляет вертикальный взлет и посадку, но одной из особенностей самолета является повышенный шум при посадке и взлете. До сих пор министерство обороны обязалось их использовать только при чрезвычайных обстоятельствах, однако сейчас изменило позицию и намерено проводить учения даже по ночам, что вызывает негативное отношение местных жителей.

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