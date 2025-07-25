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Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 11,06 рубля - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 11,06 рубля
Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 11,06 рубля - 25.07.2025, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 11,06 рубля
Рубль по итогам торгов пятницы и недели снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,06 рубля, следует из данных Московской... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T19:18+0300
2025-07-25T19:18+0300
экономика
рынок
юань
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и недели снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,06 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 2 копейки - до 11,06 рубля. За неделю юань вырос на 12 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,84-11,15 рубля.
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рынок, юань
Экономика, Рынок, юань
19:18 25.07.2025
 
Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 11,06 рубля

Рубль по итогам торгов недели снизился к юаню

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и недели снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,06 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 2 копейки - до 11,06 рубля.
За неделю юань вырос на 12 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,84-11,15 рубля.
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