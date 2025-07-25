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Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка повысился перед выходными

Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка повысился перед выходными - 25.07.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка повысился перед выходными

Курс китайской валюты к рублю в пятницу немного повысился, закрепившись по итогам недели выше ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 25.07.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу немного повысился, закрепившись по итогам недели выше ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 2 копейки - до 11,06 рубля. Диапазон дневных колебаний составлял 11,02-11,11 рубля. За неделю юань вырос на 12 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,84-11,15 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,43 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже в пятницу торговался преимущественно в плюсе по отношению к рублю, оставаясь выше 11 рублей, спокойно реагируя на решение ЦБ РФ понизить ставку до 18% годовых. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий в России пока не сформировалась, и Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, отметил регулятор. "Сопроводительный релиз оказался достаточно сдержанным, в нем ЦБ указал на локальные победы над инфляцией, но отметил, что будущие решения будут приниматься исходя из конъюнктуры. На пресс-конференции после заседания глава Центробанка Эльвира Набиуллина пояснила, что крепкий рубль в этом году был в основном следствием завышенной ставки", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Прогнозы Эффект от снижения ключевой ставки, как и от ее повышения, транслируется в курс рубля с некоторым лагом по времени, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В ближайшей перспективе, по завершении налогового периода, можно ждать выхода доллара выше 80 рублей, юаня – в область 11,25 рубля", - добавляет он. В базовом сценарии можно ожидать, что ослабление рубля будет происходить постепенно, с паузами и коррекциями, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "На предстоящей неделе курс доллара, вероятно, будет находиться в интервале 78-81 рубля, юаня –10,9-11,3 рубля", - оценивает она.

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рынок, торги, рф, эльвира набиуллина, наталья ващелюк, банк россия, ук альфа-капитал, "бкс мир инвестиций"