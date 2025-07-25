https://1prime.ru/20250725/zelenskiy--859925737.html

Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным

Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным - 25.07.2025, ПРАЙМ

Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным

Владимир Зеленский обозначил определенный прогресс в направлении организации встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T12:24+0300

2025-07-25T12:24+0300

2025-07-25T13:06+0300

политика

владимир путин

владимир мединский

владимир зеленский

стамбул

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский обозначил определенный прогресс в направлении организации встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство РБК-Украина."Мы поднимаем вопрос встречи на уровне лидеров публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", — сказал он.В среду в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что для встречи Путина и Зеленского необходимо предварительно проработать условия соглашения по урегулированию конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи Путина и Зеленского до конца августа, отметил, что из-за значительного объема работы сложно представить, как можно быстро преодолеть существующее "расстояние".

https://1prime.ru/20250725/zelenskiy-859925262.html

стамбул

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, владимир мединский, владимир зеленский, стамбул, украина