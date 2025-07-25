Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным - 25.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250725/zelenskiy--859925737.html
Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным
Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным - 25.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным
Владимир Зеленский обозначил определенный прогресс в направлении организации встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T12:24+0300
2025-07-25T13:06+0300
политика
владимир путин
владимир мединский
владимир зеленский
стамбул
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский обозначил определенный прогресс в направлении организации встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство РБК-Украина."Мы поднимаем вопрос встречи на уровне лидеров публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", — сказал он.В среду в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что для встречи Путина и Зеленского необходимо предварительно проработать условия соглашения по урегулированию конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи Путина и Зеленского до конца августа, отметил, что из-за значительного объема работы сложно представить, как можно быстро преодолеть существующее "расстояние".
https://1prime.ru/20250725/zelenskiy-859925262.html
стамбул
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, владимир мединский, владимир зеленский, стамбул, украина
Политика, Владимир Путин, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Стамбул, УКРАИНА
12:24 25.07.2025 (обновлено: 13:06 25.07.2025)
 
Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным

Зеленский заявил о прогрессе в подготовке встречи с Путиным

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский обозначил определенный прогресс в направлении организации встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.
"Мы поднимаем вопрос встречи на уровне лидеров публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", — сказал он.
В среду в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что для встречи Путина и Зеленского необходимо предварительно проработать условия соглашения по урегулированию конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи Путина и Зеленского до конца августа, отметил, что из-за значительного объема работы сложно представить, как можно быстро преодолеть существующее "расстояние".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Зеленский пожаловался, что Украине не хватает 65 миллиардов долларов
12:13
 
ПолитикаВладимир ПутинВладимир МединскийВладимир ЗеленскийСтамбулУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала