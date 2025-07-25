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Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным
Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным - 25.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным
Владимир Зеленский обозначил определенный прогресс в направлении организации встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T12:24+0300
2025-07-25T12:24+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский обозначил определенный прогресс в направлении организации встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство РБК-Украина."Мы поднимаем вопрос встречи на уровне лидеров публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", — сказал он.В среду в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что для встречи Путина и Зеленского необходимо предварительно проработать условия соглашения по урегулированию конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи Путина и Зеленского до конца августа, отметил, что из-за значительного объема работы сложно представить, как можно быстро преодолеть существующее "расстояние".
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владимир путин, владимир мединский, владимир зеленский, стамбул, украина
Политика, Владимир Путин, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Стамбул, УКРАИНА
Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным
Зеленский заявил о прогрессе в подготовке встречи с Путиным
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский обозначил определенный прогресс в направлении организации встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.
"Мы поднимаем вопрос встречи на уровне лидеров публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", — сказал он.
В среду в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что для встречи Путина и Зеленского необходимо предварительно проработать условия соглашения по урегулированию конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи Путина и Зеленского до конца августа, отметил, что из-за значительного объема работы сложно представить, как можно быстро преодолеть существующее "расстояние".
Зеленский пожаловался, что Украине не хватает 65 миллиардов долларов