https://1prime.ru/20250725/zelenskiy-859906250.html

"Ради Украины". На Западе признали, что ошиблись в Зеленском

"Ради Украины". На Западе признали, что ошиблись в Зеленском - 25.07.2025, ПРАЙМ

"Ради Украины". На Западе признали, что ошиблись в Зеленском

Глава киевского режима Владимир Зеленский постепенно переходит к авторитарному режиму на Украине, поэтому он должен покинуть пост главы государства, говорится в | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T08:23+0300

2025-07-25T08:23+0300

2025-07-25T08:23+0300

политика

украина

запад

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский постепенно переходит к авторитарному режиму на Украине, поэтому он должен покинуть пост главы государства, говорится в материале Telegraph.“Зеленский больше не может помогать Украине, теперь он часть проблемы”, — сказано в тексте статьи.Авторы также заметили, что в течение года Зеленский неоднократно принимал решение о продлении военного положения, подавляя оппозицию и укрепляя свою позицию. Таким образом, многих предпринимателей и политиков обвинили в возможных связях с Москвой, из-за чего они находятся под стражей по фальсифицированным делам.В газете предположили, что украинский лидер будет подражать своим коррумпированным предшественникам на посту президента, поэтому ему необходимо уйти в отставку ради будущего Украины.

https://1prime.ru/20250724/zelenskiy-859898190.html

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украина, запад, владимир зеленский