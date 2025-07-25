https://1prime.ru/20250725/zelenskiy-859906250.html
"Ради Украины". На Западе признали, что ошиблись в Зеленском
"Ради Украины". На Западе признали, что ошиблись в Зеленском - 25.07.2025, ПРАЙМ
"Ради Украины". На Западе признали, что ошиблись в Зеленском
Глава киевского режима Владимир Зеленский постепенно переходит к авторитарному режиму на Украине, поэтому он должен покинуть пост главы государства, говорится в | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T08:23+0300
2025-07-25T08:23+0300
2025-07-25T08:23+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский постепенно переходит к авторитарному режиму на Украине, поэтому он должен покинуть пост главы государства, говорится в материале Telegraph.“Зеленский больше не может помогать Украине, теперь он часть проблемы”, — сказано в тексте статьи.Авторы также заметили, что в течение года Зеленский неоднократно принимал решение о продлении военного положения, подавляя оппозицию и укрепляя свою позицию. Таким образом, многих предпринимателей и политиков обвинили в возможных связях с Москвой, из-за чего они находятся под стражей по фальсифицированным делам.В газете предположили, что украинский лидер будет подражать своим коррумпированным предшественникам на посту президента, поэтому ему необходимо уйти в отставку ради будущего Украины.
https://1prime.ru/20250724/zelenskiy-859898190.html
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украина, запад, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
"Ради Украины". На Западе признали, что ошиблись в Зеленском
Telegraph: Зеленский становится диктатором и поэтому должен уйти
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский постепенно переходит к авторитарному режиму на Украине, поэтому он должен покинуть пост главы государства, говорится
в материале Telegraph.
“Зеленский больше не может помогать Украине, теперь он часть проблемы”, — сказано в тексте статьи.
Авторы также заметили, что в течение года Зеленский неоднократно принимал решение о продлении военного положения, подавляя оппозицию и укрепляя свою позицию. Таким образом, многих предпринимателей и политиков обвинили в возможных связях с Москвой, из-за чего они находятся под стражей по фальсифицированным делам.
В газете предположили, что украинский лидер будет подражать своим коррумпированным предшественникам на посту президента, поэтому ему необходимо уйти в отставку ради будущего Украины.
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