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"Ради Украины". На Западе признали, что ошиблись в Зеленском - 25.07.2025, ПРАЙМ
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"Ради Украины". На Западе признали, что ошиблись в Зеленском
"Ради Украины". На Западе признали, что ошиблись в Зеленском - 25.07.2025, ПРАЙМ
"Ради Украины". На Западе признали, что ошиблись в Зеленском
Глава киевского режима Владимир Зеленский постепенно переходит к авторитарному режиму на Украине, поэтому он должен покинуть пост главы государства, говорится в | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T08:23+0300
2025-07-25T08:23+0300
политика
украина
запад
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский постепенно переходит к авторитарному режиму на Украине, поэтому он должен покинуть пост главы государства, говорится в материале Telegraph.“Зеленский больше не может помогать Украине, теперь он часть проблемы”, — сказано в тексте статьи.Авторы также заметили, что в течение года Зеленский неоднократно принимал решение о продлении военного положения, подавляя оппозицию и укрепляя свою позицию. Таким образом, многих предпринимателей и политиков обвинили в возможных связях с Москвой, из-за чего они находятся под стражей по фальсифицированным делам.В газете предположили, что украинский лидер будет подражать своим коррумпированным предшественникам на посту президента, поэтому ему необходимо уйти в отставку ради будущего Украины.
https://1prime.ru/20250724/zelenskiy-859898190.html
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украина, запад, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
08:23 25.07.2025
 
"Ради Украины". На Западе признали, что ошиблись в Зеленском

Telegraph: Зеленский становится диктатором и поэтому должен уйти

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский постепенно переходит к авторитарному режиму на Украине, поэтому он должен покинуть пост главы государства, говорится в материале Telegraph.
“Зеленский больше не может помогать Украине, теперь он часть проблемы”, — сказано в тексте статьи.
Авторы также заметили, что в течение года Зеленский неоднократно принимал решение о продлении военного положения, подавляя оппозицию и укрепляя свою позицию. Таким образом, многих предпринимателей и политиков обвинили в возможных связях с Москвой, из-за чего они находятся под стражей по фальсифицированным делам.
В газете предположили, что украинский лидер будет подражать своим коррумпированным предшественникам на посту президента, поэтому ему необходимо уйти в отставку ради будущего Украины.
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
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