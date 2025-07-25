https://1prime.ru/20250725/zelenskiy-859906978.html

"Два хозяина". В США пришли в ужас из-за плана Зеленского по захвату власти

"Два хозяина". В США пришли в ужас из-за плана Зеленского по захвату власти - 25.07.2025, ПРАЙМ

"Два хозяина". В США пришли в ужас из-за плана Зеленского по захвату власти

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен найти новую базу поддержки внутри Украины, которая придет на смену "старым хозяевам". Таким мнением на YouTube | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T08:39+0300

2025-07-25T08:39+0300

2025-07-25T08:39+0300

политика

украина

запад

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен найти новую базу поддержки внутри Украины, которая придет на смену "старым хозяевам". Таким мнением на YouTube поделился американский геополитический аналитик Скотт Риттер.По словам эксперта, украинский лидер старается привлечь на свою сторону наиболее бесчестных людей Украины. Кроме того, решение о ликвидации антикоррупционных органов говорит о том, что глава государства намерен сосредоточить все коррупционные потоки в своих руках."Украина станет мафиозным государством. И будут два хозяина: Европа и бандиты. При таком раскладе Зеленский — мертвец", - резюмировал Риттер.

https://1prime.ru/20250725/zelenskiy-859906250.html

украина

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украина, запад, владимир зеленский