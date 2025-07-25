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"Два хозяина". В США пришли в ужас из-за плана Зеленского по захвату власти
"Два хозяина". В США пришли в ужас из-за плана Зеленского по захвату власти - 25.07.2025, ПРАЙМ
"Два хозяина". В США пришли в ужас из-за плана Зеленского по захвату власти
Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен найти новую базу поддержки внутри Украины, которая придет на смену "старым хозяевам". Таким мнением на YouTube | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T08:39+0300
2025-07-25T08:39+0300
2025-07-25T08:39+0300
политика
украина
запад
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен найти новую базу поддержки внутри Украины, которая придет на смену "старым хозяевам". Таким мнением на YouTube поделился американский геополитический аналитик Скотт Риттер.По словам эксперта, украинский лидер старается привлечь на свою сторону наиболее бесчестных людей Украины. Кроме того, решение о ликвидации антикоррупционных органов говорит о том, что глава государства намерен сосредоточить все коррупционные потоки в своих руках."Украина станет мафиозным государством. И будут два хозяина: Европа и бандиты. При таком раскладе Зеленский — мертвец", - резюмировал Риттер.
https://1prime.ru/20250725/zelenskiy-859906250.html
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украина, запад, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
"Два хозяина". В США пришли в ужас из-за плана Зеленского по захвату власти
Аналитик Риттер: Зеленский создает базу поддержки на Украине из мафии