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Зеленский пожаловался, что Украине не хватает 65 миллиардов долларов - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Зеленский пожаловался, что Украине не хватает 65 миллиардов долларов
Зеленский пожаловался, что Украине не хватает 65 миллиардов долларов - 25.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский пожаловался, что Украине не хватает 65 миллиардов долларов
Владимир Зеленский жалуется на то, что Украина нуждается в дополнительных 65 миллиардах долларов для преодоления дефицита и на военное производство. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T12:13+0300
2025-07-25T12:13+0300
политика
мировая экономика
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский жалуется на то, что Украина нуждается в дополнительных 65 миллиардах долларов для преодоления дефицита и на военное производство. "Ракеты, дроны, (системы) РЭБ, это направление - 25 миллиардов. Это уже 65 (миллиардов в целом - ред.)... Очень тяжелая тема", - приводит украинское издание "Страна.ua" слова Зеленского, сказанные журналистам. Ранее Зеленский сообщил, что всего 40% оружия, используемого ВСУ на фронте, произведено на Украине. На полях саммита НАТО в Гааге он выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. Зеленский регулярно выпрашивает помощь у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он попросил ежегодно выделять 40 миллиардов долларов на поддержку Украины. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что министерство финансов страны планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования". Счетная палата Украины 11 июня сообщила, что расходы страны на оборону в первом квартале превысили 73% от общего объема трат бюджета. Россия считает, что поставки вооружений и средств на них Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, запад, гаага, владимир зеленский, сергей марченко, сергей лавров, нато, всу, рада
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Гаага, Владимир Зеленский, Сергей Марченко, Сергей Лавров, НАТО, ВСУ, Рада
12:13 25.07.2025
 
Зеленский пожаловался, что Украине не хватает 65 миллиардов долларов

Зеленский заявил, что Украина нуждается в 65 миллиардах долларов для преодоления дефицита

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский жалуется на то, что Украина нуждается в дополнительных 65 миллиардах долларов для преодоления дефицита и на военное производство.
"Ракеты, дроны, (системы) РЭБ, это направление - 25 миллиардов. Это уже 65 (миллиардов в целом - ред.)... Очень тяжелая тема", - приводит украинское издание "Страна.ua" слова Зеленского, сказанные журналистам.
Ранее Зеленский сообщил, что всего 40% оружия, используемого ВСУ на фронте, произведено на Украине. На полях саммита НАТО в Гааге он выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано.
Зеленский регулярно выпрашивает помощь у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он попросил ежегодно выделять 40 миллиардов долларов на поддержку Украины. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что министерство финансов страны планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования".
Счетная палата Украины 11 июня сообщила, что расходы страны на оборону в первом квартале превысили 73% от общего объема трат бюджета.
Россия считает, что поставки вооружений и средств на них Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Зеленский заявил, что договорился о поставках в США украинских БПЛА
11:56
 
ПолитикаМировая экономикаУКРАИНАЗАПАДГаагаВладимир ЗеленскийСергей МарченкоСергей ЛавровНАТОВСУРада
 
 
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