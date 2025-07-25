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"На исходе". На Западе предупредили Зеленского после протестов

"На исходе". На Западе предупредили Зеленского после протестов - 25.07.2025, ПРАЙМ

"На исходе". На Западе предупредили Зеленского после протестов

Протесты на Украине в поддержку Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) свидетельствуют о том, что терпение народа иссякает, отмечает британская газета... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T13:02+0300

2025-07-25T13:02+0300

2025-07-25T13:02+0300

политика

украина

запад

владимир зеленский

конституционный суд

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Протесты на Украине в поддержку Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) свидетельствуют о том, что терпение народа иссякает, отмечает британская газета Telegraph."Масштабные протесты против Владимира Зеленского на этой неделе свидетельствуют о том, что терпение (Украинцев. — Прим. ред.) на исходе", — сказано в материале.Автор материала указывает, что у граждан остается все меньше надежды на успешное разрешение конфликта с Россией.Во вторник Верховная рада приняла законопроект, который отменяет независимость НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Президент Зеленский подписал этот закон, и некоторые парламентарии расценили его как шаг к ликвидации антикоррупционных структур в стране.К вечеру стало известно о начавшихся акциях протеста в таких городах, как Киев, Львов, Днепропетровск и Одесса. В столице митинг проходил в непосредственной близости от офиса президента. Позже депутат Ярослав Железняк сообщил, что в Верховной раде планируют оспорить новый закон в Конституционном суде.

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украина, запад, владимир зеленский, конституционный суд, рада, киев, общество