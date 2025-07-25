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"На исходе". На Западе предупредили Зеленского после протестов - 25.07.2025, ПРАЙМ
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"На исходе". На Западе предупредили Зеленского после протестов
"На исходе". На Западе предупредили Зеленского после протестов - 25.07.2025, ПРАЙМ
"На исходе". На Западе предупредили Зеленского после протестов
Протесты на Украине в поддержку Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) свидетельствуют о том, что терпение народа иссякает, отмечает британская газета... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T13:02+0300
2025-07-25T13:02+0300
политика
украина
запад
владимир зеленский
конституционный суд
рада
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общество
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Протесты на Украине в поддержку Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) свидетельствуют о том, что терпение народа иссякает, отмечает британская газета Telegraph."Масштабные протесты против Владимира Зеленского на этой неделе свидетельствуют о том, что терпение (Украинцев. — Прим. ред.) на исходе", — сказано в материале.Автор материала указывает, что у граждан остается все меньше надежды на успешное разрешение конфликта с Россией.Во вторник Верховная рада приняла законопроект, который отменяет независимость НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Президент Зеленский подписал этот закон, и некоторые парламентарии расценили его как шаг к ликвидации антикоррупционных структур в стране.К вечеру стало известно о начавшихся акциях протеста в таких городах, как Киев, Львов, Днепропетровск и Одесса. В столице митинг проходил в непосредственной близости от офиса президента. Позже депутат Ярослав Железняк сообщил, что в Верховной раде планируют оспорить новый закон в Конституционном суде.
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украина, запад, владимир зеленский, конституционный суд, рада, киев, общество
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Конституционный суд, Рада, Киев, Общество
13:02 25.07.2025
 
"На исходе". На Западе предупредили Зеленского после протестов

Telegraph: протесты на Украине показали, что терпение украинского народа иссякает

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Протесты на Украине в поддержку Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) свидетельствуют о том, что терпение народа иссякает, отмечает британская газета Telegraph.
"Масштабные протесты против Владимира Зеленского на этой неделе свидетельствуют о том, что терпение (Украинцев. — Прим. ред.) на исходе", — сказано в материале.
Автор материала указывает, что у граждан остается все меньше надежды на успешное разрешение конфликта с Россией.
Во вторник Верховная рада приняла законопроект, который отменяет независимость НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Президент Зеленский подписал этот закон, и некоторые парламентарии расценили его как шаг к ликвидации антикоррупционных структур в стране.
К вечеру стало известно о начавшихся акциях протеста в таких городах, как Киев, Львов, Днепропетровск и Одесса. В столице митинг проходил в непосредственной близости от офиса президента. Позже депутат Ярослав Железняк сообщил, что в Верховной раде планируют оспорить новый закон в Конституционном суде.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
СМИ: Зеленский хочет проверять сотрудников НАБУ на полиграфе
11:25
 
ПолитикаУКРАИНАЗАПАДВладимир ЗеленскийКонституционный судРадаКиевОбщество
 
 
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