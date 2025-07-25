https://1prime.ru/20250725/zelenskiy-859934998.html
СМИ назвали причину катастрофической ошибки Зеленского
СМИ назвали причину катастрофической ошибки Зеленского - 25.07.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали причину катастрофической ошибки Зеленского
Катастрофическая ошибка Владимира Зеленского с законом об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств связана с сужением круга его близких советников,... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T13:57+0300
2025-07-25T13:57+0300
2025-07-25T13:57+0300
политика
общество
киев
сша
днепропетровск
владимир зеленский
конституционный суд
сбу
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Катастрофическая ошибка Владимира Зеленского с законом об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств связана с сужением круга его близких советников, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник в конгрессе США. Украинские СМИ ранее сообщали, что со вторника по всей стране идут акции протеста против закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Украинское издание "Страна.ua" писало, что в стране очень много недовольных Владимиром Зеленским, поэтому протесты, скорее всего, продолжатся и усилятся. "Катастрофическая оплошность Зеленского, как считается, стала последствием того, что он окружил себя все более узким кругом близких советников", - пишет издание. Как заявил источник газете, эти советники не способны предоставлять Зеленскому политическую аналитику и идеи, необходимые для работы на международной арене. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://1prime.ru/20250725/nabu-859923675.html
киев
сша
днепропетровск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cabcda358b025ca2c619112fff9705c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , киев, сша, днепропетровск, владимир зеленский, конституционный суд, сбу
Политика, Общество , Киев, США, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Конституционный суд, СБУ
СМИ назвали причину катастрофической ошибки Зеленского
Telegraph: ошибка Зеленского с НАБУ связана с сужением круга его советников
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Катастрофическая ошибка Владимира Зеленского с законом об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств связана с сужением круга его близких советников, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник в конгрессе США.
Украинские СМИ ранее сообщали, что со вторника по всей стране идут акции протеста против закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Украинское издание "Страна.ua" писало, что в стране очень много недовольных Владимиром Зеленским, поэтому протесты, скорее всего, продолжатся и усилятся.
"Катастрофическая оплошность Зеленского, как считается, стала последствием того, что он окружил себя все более узким кругом близких советников", - пишет издание.
Как заявил источник газете, эти советники не способны предоставлять Зеленскому политическую аналитику и идеи, необходимые для работы на международной арене.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
В Раде возмущены отключением связи для послов G7 при принятии закона о НАБУ