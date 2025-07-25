https://1prime.ru/20250725/zelenskiy-859934998.html

СМИ назвали причину катастрофической ошибки Зеленского

СМИ назвали причину катастрофической ошибки Зеленского - 25.07.2025, ПРАЙМ

СМИ назвали причину катастрофической ошибки Зеленского

Катастрофическая ошибка Владимира Зеленского с законом об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств связана с сужением круга его близких советников,... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T13:57+0300

2025-07-25T13:57+0300

2025-07-25T13:57+0300

политика

общество

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сша

днепропетровск

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конституционный суд

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Катастрофическая ошибка Владимира Зеленского с законом об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств связана с сужением круга его близких советников, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник в конгрессе США. Украинские СМИ ранее сообщали, что со вторника по всей стране идут акции протеста против закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Украинское издание "Страна.ua" писало, что в стране очень много недовольных Владимиром Зеленским, поэтому протесты, скорее всего, продолжатся и усилятся. "Катастрофическая оплошность Зеленского, как считается, стала последствием того, что он окружил себя все более узким кругом близких советников", - пишет издание. Как заявил источник газете, эти советники не способны предоставлять Зеленскому политическую аналитику и идеи, необходимые для работы на международной арене. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://1prime.ru/20250725/nabu-859923675.html

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общество , киев, сша, днепропетровск, владимир зеленский, конституционный суд, сбу