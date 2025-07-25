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Жители Тынды организовали стихийный мемориал в память о погибших - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Жители Тынды организовали стихийный мемориал в память о погибших
Жители Тынды организовали стихийный мемориал в память о погибших - 25.07.2025, ПРАЙМ
Жители Тынды организовали стихийный мемориал в память о погибших
Жители Тынды Амурской области, в окрестностях которой разбился Ан-24, организовали стихийный мемориал в память о погибших в катастрофе, сообщает администрация... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T07:55+0300
2025-07-25T07:55+0300
россия
общество
тында
амурская область
благовещенск
ск рф
межгосударственный авиационный комитет
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – ПРАЙМ. Жители Тынды Амурской области, в окрестностях которой разбился Ан-24, организовали стихийный мемориал в память о погибших в катастрофе, сообщает администрация города. "Боль. Скорбь. Вечная память. Эти чувства объединили тындинцев, всем сердцем переживающих страшную трагедию - крушение пассажирского самолета Ан-24. В Тынде организован стихийный мемориал в память о жертвах катастрофы. Он расположен в сквере. Горожане приносят цветы, свечи и мягкие игрушки в память о погибших", - говорится в сообщении. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
тында
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россия, общество , тында, амурская область, благовещенск, ск рф, межгосударственный авиационный комитет
РОССИЯ, Общество , Тында, Амурская область, Благовещенск, СК РФ, Межгосударственный авиационный комитет
07:55 25.07.2025
 
Жители Тынды организовали стихийный мемориал в память о погибших

Жители Тынды организовали стихийный мемориал в память о погибших в катастрофе Ан-24

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – ПРАЙМ. Жители Тынды Амурской области, в окрестностях которой разбился Ан-24, организовали стихийный мемориал в память о погибших в катастрофе, сообщает администрация города.
"Боль. Скорбь. Вечная память. Эти чувства объединили тындинцев, всем сердцем переживающих страшную трагедию - крушение пассажирского самолета Ан-24. В Тынде организован стихийный мемориал в память о жертвах катастрофы. Он расположен в сквере. Горожане приносят цветы, свечи и мягкие игрушки в память о погибших", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
 
РОССИЯОбществоТындаАмурская областьБлаговещенскСК РФМежгосударственный авиационный комитет
 
 
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