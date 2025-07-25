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Жители Тынды организовали стихийный мемориал в память о погибших

Жители Тынды организовали стихийный мемориал в память о погибших - 25.07.2025, ПРАЙМ

Жители Тынды организовали стихийный мемориал в память о погибших

Жители Тынды Амурской области, в окрестностях которой разбился Ан-24, организовали стихийный мемориал в память о погибших в катастрофе, сообщает администрация... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T07:55+0300

2025-07-25T07:55+0300

2025-07-25T07:55+0300

россия

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ск рф

межгосударственный авиационный комитет

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – ПРАЙМ. Жители Тынды Амурской области, в окрестностях которой разбился Ан-24, организовали стихийный мемориал в память о погибших в катастрофе, сообщает администрация города. "Боль. Скорбь. Вечная память. Эти чувства объединили тындинцев, всем сердцем переживающих страшную трагедию - крушение пассажирского самолета Ан-24. В Тынде организован стихийный мемориал в память о жертвах катастрофы. Он расположен в сквере. Горожане приносят цветы, свечи и мягкие игрушки в память о погибших", - говорится в сообщении. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

тында

амурская область

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россия, общество , тында, амурская область, благовещенск, ск рф, межгосударственный авиационный комитет