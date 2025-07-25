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Золото дешевеет на ожиданиях снижения ставки ФРС США - 25.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250725/zoloto--859910076.html
Золото дешевеет на ожиданиях снижения ставки ФРС США
Золото дешевеет на ожиданиях снижения ставки ФРС США - 25.07.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на ожиданиях снижения ставки ФРС США
Стоимость золота снижается в пятницу утром, при этом нисходящая динамика сдерживается ожиданиями по снижению учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС)... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T09:09+0300
2025-07-25T09:09+0300
экономика
рынок
мировая экономика
сша
дональд трамп
джером пауэлл
comex
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу утром, при этом нисходящая динамика сдерживается ожиданиями по снижению учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.56 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 13,28 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,39%, до 3 360,22 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро поднимался в цене на 0,04% - до 39,24 доллара за унцию. Участники рынка ожидают сведений относительно дальнейшей политики Федрезерва США. Решения о величине учетной ставки могут оказать влияние на направление курса доллара, что, в свою очередь, может отразиться на спросе на золото. "Доллар следует тенденции к ослаблению, кроме того, на данный момент мы все еще ожидаем снижения учетной ставки ФРС США, что поддерживает золото на уровне около 3 360 долларов за тройскую унцию", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика OANDA Кельвина Вонг (Kelvin Wong). Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал ФРС снизить процентные ставки. Ранее Трамп неоднократно критиковал председателя регулятора Джерома Пауэлла за медленное снижение ставок, а также заявлял о его возможном увольнении. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС. Ранее CBS сообщил, что Трамп обсуждал с республиканцами возможность увольнения Пауэлла и якобы получил их поддержку, однако позже сам президент опроверг эти планы. Согласно закону 1913 года, председателя ФРС можно уволить только по серьезной причине, например, за злоупотребление полномочиями, но за всю историю ведомства этого ни разу не происходило.
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рынок, мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл, comex, федрезерв, cbs
Экономика, Рынок, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Comex, Федрезерв, CBS
09:09 25.07.2025
 
Золото дешевеет на ожиданиях снижения ставки ФРС США

Цена на золото снижается на ожиданиях снижения учетной ставки ФРС США

© fotolia.com / Scanrail%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© fotolia.com / Scanrail
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу утром, при этом нисходящая динамика сдерживается ожиданиями по снижению учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.56 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 13,28 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,39%, до 3 360,22 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро поднимался в цене на 0,04% - до 39,24 доллара за унцию.
Участники рынка ожидают сведений относительно дальнейшей политики Федрезерва США. Решения о величине учетной ставки могут оказать влияние на направление курса доллара, что, в свою очередь, может отразиться на спросе на золото.
"Доллар следует тенденции к ослаблению, кроме того, на данный момент мы все еще ожидаем снижения учетной ставки ФРС США, что поддерживает золото на уровне около 3 360 долларов за тройскую унцию", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика OANDA Кельвина Вонг (Kelvin Wong).
Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал ФРС снизить процентные ставки. Ранее Трамп неоднократно критиковал председателя регулятора Джерома Пауэлла за медленное снижение ставок, а также заявлял о его возможном увольнении. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
Ранее CBS сообщил, что Трамп обсуждал с республиканцами возможность увольнения Пауэлла и якобы получил их поддержку, однако позже сам президент опроверг эти планы. Согласно закону 1913 года, председателя ФРС можно уволить только по серьезной причине, например, за злоупотребление полномочиями, но за всю историю ведомства этого ни разу не происходило.
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ЭкономикаРынокМировая экономикаСШАДональд ТрампДжером ПауэллComexФедрезервCBS
 
 
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