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Золото дешевеет в пятницу вечером на 1%

Золото дешевеет в пятницу вечером на 1% - 25.07.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет в пятницу вечером на 1%

Стоимость золота снижается в пятницу вечером на 1%, благодаря чему и всю неделю также может завершить в минусе, свидетельствуют данные торгов. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T17:59+0300

2025-07-25T17:59+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу вечером на 1%, благодаря чему и всю неделю также может завершить в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.56 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 39,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,15%, до 3 334,15 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,43% - до 38,663 доллара за унцию. Стоимость золота снижается третью торговую сессию подряд, а с начала недели драгоценный металл подешевел на 0,7%. "Золото ищет направление. Тенденции инвестиционного спроса указывают на то, что цена золота на данный момент достигла своего пика, особенно учитывая, что в США не ожидания понижения банковских ставок", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Commerzbank. На следующей неделе инвесторы будут следить за решениями мировых финансовых регуляторов. В среду будут опубликованы итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в четверг - центробанка Японии. Ожидается, что американский и японский регуляторы сохранят учетные ставки на текущих уровнях в 4,25-4,5% и 0,5% соответственно. А в пятницу, станут известны ежемесячные данные занятости в США. Ожидается, что безработица в стране выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 102 тысяч.

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