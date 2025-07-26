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СМИ: пособница Эпштейна получила частичный иммунитет - 26.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: пособница Эпштейна получила частичный иммунитет
СМИ: пособница Эпштейна получила частичный иммунитет - 26.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: пособница Эпштейна получила частичный иммунитет
Осужденная за торговлю несовершеннолетними сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл перед допросом получила частичный иммунитет, означающий, что... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T08:51+0300
2025-07-26T08:51+0300
политика
общество
сша
нью-йорк
дональд трамп
new york times
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Осужденная за торговлю несовершеннолетними сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл перед допросом получила частичный иммунитет, означающий, что ее ответы не будут использоваться против нее, информирует телеканал ABC со ссылкой на источники. Ранее адвокат Максвелл Дэвид Маркус заявил, что на повторном допросе с замгенпрокурора США Тоддом Бланшем она ответила на все вопросы об около 100 лицах. "Гислейн Максвелл... отвечала на вопросы около девяти часов на протяжении двух дней после того, как ей предоставили ограниченную форму иммунитета... Иммунитет позволил Максвелл свободно отвечать на вопросы замгенпрокурора Тодда Бланша, не опасаясь, что ее ответы впоследствии могут быть использованы против нее", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники. ABC отмечает, что подобный иммунитет обычно предоставляется лицам, которых стараются привлечь к сотрудничеству по уголовному делу. При этом газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что "условный иммунитет", который получила Максвелл, подразумевает, что защита от обвинений не будет действовать в случае дачи ложных показаний. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что имеет право помиловать Максвелл, но пока не думал об этом. Во время первого президентского срока, когда проходило судебное разбирательство по обвинениям против Максвелл в Нью-Йорке, подтвердил, что был знаком с ней, и пожелал ей "всего наилучшего". Максвелл была приговорена к 20 годам заключения в 2022 году и отбывает наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут. Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.
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общество , сша, нью-йорк, дональд трамп, new york times
Политика, Общество , США, Нью-Йорк, Дональд Трамп, New York Times
08:51 26.07.2025
 
СМИ: пособница Эпштейна получила частичный иммунитет

ABC: пособница Эпштейна получила частичный иммунитет перед допросом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Осужденная за торговлю несовершеннолетними сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл перед допросом получила частичный иммунитет, означающий, что ее ответы не будут использоваться против нее, информирует телеканал ABC со ссылкой на источники.
Ранее адвокат Максвелл Дэвид Маркус заявил, что на повторном допросе с замгенпрокурора США Тоддом Бланшем она ответила на все вопросы об около 100 лицах.
"Гислейн Максвелл... отвечала на вопросы около девяти часов на протяжении двух дней после того, как ей предоставили ограниченную форму иммунитета... Иммунитет позволил Максвелл свободно отвечать на вопросы замгенпрокурора Тодда Бланша, не опасаясь, что ее ответы впоследствии могут быть использованы против нее", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники.
ABC отмечает, что подобный иммунитет обычно предоставляется лицам, которых стараются привлечь к сотрудничеству по уголовному делу.
При этом газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что "условный иммунитет", который получила Максвелл, подразумевает, что защита от обвинений не будет действовать в случае дачи ложных показаний.
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что имеет право помиловать Максвелл, но пока не думал об этом. Во время первого президентского срока, когда проходило судебное разбирательство по обвинениям против Максвелл в Нью-Йорке, подтвердил, что был знаком с ней, и пожелал ей "всего наилучшего". Максвелл была приговорена к 20 годам заключения в 2022 году и отбывает наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.
Майк Джонсон - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Спикер палаты представителей США оспорил оценку Трампа по делу Эпштейна
24 июля, 20:32
 
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