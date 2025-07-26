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На Алтае построили хирургический корпус Центра охраны материнства и детства - 26.07.2025, ПРАЙМ
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На Алтае построили хирургический корпус Центра охраны материнства и детства
На Алтае построили хирургический корпус Центра охраны материнства и детства - 26.07.2025, ПРАЙМ
На Алтае построили хирургический корпус Центра охраны материнства и детства
Строительство хирургического корпуса краевого Центра охраны материнства и детства выполнено на Алтае почти на 50%, работы идут по графику, сообщил глава края... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T06:47+0300
2025-07-26T06:47+0300
общество
экономика
россия
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Строительство хирургического корпуса краевого Центра охраны материнства и детства выполнено на Алтае почти на 50%, работы идут по графику, сообщил глава края Виктор Томенко. "Из более чем 5 миллиардов рублей стоимости объекта 3,8 миллиарда – это финансирование из федерального бюджета. Срок завершения строительства у нас - конец 2026 года. На сегодняшний день… на практически 50% строительные работы выполнены. Все идет по плану, все идет по графику", - сообщил Томенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Губернатор рассказал, что краевой Центр охраны материнства и детства - это консультативно-диагностические службы с самым современным оборудованием и еще 13 отделений, среди которых онкология, инфекционное и хирургическое отделения. "Сегодня это 17 тысяч маленьких наших пациентов, которые проходят там лечение… В результате… тех работ, которые будут проведены по строительству хирургического корпуса, будет увеличен объем помощи нашим ребятишкам с 17 сегодняшних тысяч до 21 (тысячи - ред.), а возможность делать операции - с 5 тысяч до 8 (тысяч - ред.)... Будет возможность оказывать помощь эту на самом высоком технологичном уровне", - отметил Томенко. Губернатор подчеркнул, что в новом корпусе планируется открыть детское нейрохирургическое отделение. "Сегодня для такого рода операций наши дети должны отправляться в другие регионы, а это даст нам хорошую возможность", - заявил глава региона.
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общество , россия, алтай, рф, михаил мишустин
Общество , Экономика, РОССИЯ, АЛТАЙ, РФ, Михаил Мишустин
06:47 26.07.2025
 
На Алтае построили хирургический корпус Центра охраны материнства и детства

Томенко: строительство хирургического корпуса центра на Алтае выполнено почти на 50%

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Строительство хирургического корпуса краевого Центра охраны материнства и детства выполнено на Алтае почти на 50%, работы идут по графику, сообщил глава края Виктор Томенко.
"Из более чем 5 миллиардов рублей стоимости объекта 3,8 миллиарда – это финансирование из федерального бюджета. Срок завершения строительства у нас - конец 2026 года. На сегодняшний день… на практически 50% строительные работы выполнены. Все идет по плану, все идет по графику", - сообщил Томенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Губернатор рассказал, что краевой Центр охраны материнства и детства - это консультативно-диагностические службы с самым современным оборудованием и еще 13 отделений, среди которых онкология, инфекционное и хирургическое отделения.
"Сегодня это 17 тысяч маленьких наших пациентов, которые проходят там лечение… В результате… тех работ, которые будут проведены по строительству хирургического корпуса, будет увеличен объем помощи нашим ребятишкам с 17 сегодняшних тысяч до 21 (тысячи - ред.), а возможность делать операции - с 5 тысяч до 8 (тысяч - ред.)... Будет возможность оказывать помощь эту на самом высоком технологичном уровне", - отметил Томенко.
Губернатор подчеркнул, что в новом корпусе планируется открыть детское нейрохирургическое отделение.
"Сегодня для такого рода операций наши дети должны отправляться в другие регионы, а это даст нам хорошую возможность", - заявил глава региона.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯАЛТАЙРФМихаил Мишустин
 
 
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