https://1prime.ru/20250726/an-24-859966635.html

МАК осмотрел "черные ящики" разбившегося Ан-24

МАК осмотрел "черные ящики" разбившегося Ан-24 - 26.07.2025, ПРАЙМ

МАК осмотрел "черные ящики" разбившегося Ан-24

МАК осмотрел "черные ящики" разбившегося самолета Ан-24, магнитная лента уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась, сообщили в... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T11:26+0300

2025-07-26T11:26+0300

2025-07-26T11:26+0300

происшествия

россия

промышленность

тында

благовещенск

амурская область

василий орлов

межгосударственный авиационный комитет

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859885459_0:54:461:313_1920x0_80_0_0_da432d0704f7859f220885620d8b54bf.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. МАК осмотрел "черные ящики" разбившегося самолета Ан-24, магнитная лента уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). "В целях оперативного расследования в течение ночи специалисты МАК выполнили работы по осмотру, вскрытию и извлечению носителей информации из контейнеров, имеющих следы воздействия высоких температур. Носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась", - сообщили в МАК. Там добавили, что 25 июля председатель МАК Олег Сторчевой в Тынде провел оперативное совещание с членами комиссии МАК по расследованию авиационного происшествия с Ан-24. Обсуждены предварительные данные авиационного события, выработаны меры и алгоритм действий. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://1prime.ru/20250725/mid-859952328.html

тында

благовещенск

амурская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, тында, благовещенск, амурская область, василий орлов, межгосударственный авиационный комитет, ск рф