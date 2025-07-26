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МАК осмотрел "черные ящики" разбившегося Ан-24 - 26.07.2025, ПРАЙМ
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МАК осмотрел "черные ящики" разбившегося Ан-24
МАК осмотрел "черные ящики" разбившегося Ан-24 - 26.07.2025, ПРАЙМ
МАК осмотрел "черные ящики" разбившегося Ан-24
МАК осмотрел "черные ящики" разбившегося самолета Ан-24, магнитная лента уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась, сообщили в... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T11:26+0300
2025-07-26T11:26+0300
происшествия
россия
промышленность
тында
благовещенск
амурская область
василий орлов
межгосударственный авиационный комитет
ск рф
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. МАК осмотрел "черные ящики" разбившегося самолета Ан-24, магнитная лента уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). "В целях оперативного расследования в течение ночи специалисты МАК выполнили работы по осмотру, вскрытию и извлечению носителей информации из контейнеров, имеющих следы воздействия высоких температур. Носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась", - сообщили в МАК. Там добавили, что 25 июля председатель МАК Олег Сторчевой в Тынде провел оперативное совещание с членами комиссии МАК по расследованию авиационного происшествия с Ан-24. Обсуждены предварительные данные авиационного события, выработаны меры и алгоритм действий. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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россия, промышленность, тында, благовещенск, амурская область, василий орлов, межгосударственный авиационный комитет, ск рф
Происшествия, РОССИЯ, Промышленность, Тында, Благовещенск, Амурская область, Василий Орлов, Межгосударственный авиационный комитет, СК РФ
11:26 26.07.2025
 
МАК осмотрел "черные ящики" разбившегося Ан-24

МАК осмотрел "черные ящики" разбившегося Ан-24, магнитная лента уничтожена пожаром

© РИА Новости . Пресс-служба Росавиации | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Росавиации
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. МАК осмотрел "черные ящики" разбившегося самолета Ан-24, магнитная лента уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).
"В целях оперативного расследования в течение ночи специалисты МАК выполнили работы по осмотру, вскрытию и извлечению носителей информации из контейнеров, имеющих следы воздействия высоких температур. Носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась", - сообщили в МАК.
Там добавили, что 25 июля председатель МАК Олег Сторчевой в Тынде провел оперативное совещание с членами комиссии МАК по расследованию авиационного происшествия с Ан-24. Обсуждены предварительные данные авиационного события, выработаны меры и алгоритм действий.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Самолет АН-24 - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
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ПроисшествияРОССИЯПромышленностьТындаБлаговещенскАмурская областьВасилий ОрловМежгосударственный авиационный комитетСК РФ
 
 
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