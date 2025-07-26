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Власти Аргентины снизили экспортные пошлины на целый ряд сельхозпродуктов - 26.07.2025, ПРАЙМ
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Власти Аргентины снизили экспортные пошлины на целый ряд сельхозпродуктов
Власти Аргентины снизили экспортные пошлины на целый ряд сельхозпродуктов - 26.07.2025, ПРАЙМ
Власти Аргентины снизили экспортные пошлины на целый ряд сельхозпродуктов
Власти Аргентины снизили экспортные пошлины на целый ряд сельхозпродуктов, эти изменения будут постоянными, сообщил президент страны Хавьер Милей. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T19:26+0300
2025-07-26T19:26+0300
экономика
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июл - ПРАЙМ. Власти Аргентины снизили экспортные пошлины на целый ряд сельхозпродуктов, эти изменения будут постоянными, сообщил президент страны Хавьер Милей. "На мясо птицы и говядины они снизятся с 6,75% до 5%, на кукурузу с 12% до 9,5%, на сорго с 12% до 9,5%, на подсолнечник с 7,5% до 5,5%, на сою с 33% до 26% и на соевые субпродукты с 31% до 24,5%", - сказал глава государства, выступая на мероприятии в экспоцентре. По его словам, власти стремятся стимулировать сельскохозяйственный сектор, который "последние 20 лет серьезно страдал от этих налогов". "Эти сокращения носят постоянный характер и не будут отменены, пока я нахожусь у власти. Избавиться от пошлин - навязчивая идея нашей администрации, и мы добились значительного прогресса в этом направлении", - отметил Милей.
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аргентина
Экономика, АРГЕНТИНА
19:26 26.07.2025
 
Власти Аргентины снизили экспортные пошлины на целый ряд сельхозпродуктов

Президент Аргентины сообщил о снижении экспортных пошлин на ряд сельхозпродуктов

© flickr.com / FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© flickr.com / Finizio
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июл - ПРАЙМ. Власти Аргентины снизили экспортные пошлины на целый ряд сельхозпродуктов, эти изменения будут постоянными, сообщил президент страны Хавьер Милей.
"На мясо птицы и говядины они снизятся с 6,75% до 5%, на кукурузу с 12% до 9,5%, на сорго с 12% до 9,5%, на подсолнечник с 7,5% до 5,5%, на сою с 33% до 26% и на соевые субпродукты с 31% до 24,5%", - сказал глава государства, выступая на мероприятии в экспоцентре.
По его словам, власти стремятся стимулировать сельскохозяйственный сектор, который "последние 20 лет серьезно страдал от этих налогов".
"Эти сокращения носят постоянный характер и не будут отменены, пока я нахожусь у власти. Избавиться от пошлин - навязчивая идея нашей администрации, и мы добились значительного прогресса в этом направлении", - отметил Милей.
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